Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти» 🔊 Воспроизвести



Совет директоров «Роснефти» переизбрал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера своим председателем, сообщает



Как отмечается, 5 июня состоялось первое заседание совета директоров ПАО «НК «Роснефть».



«Председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Герхард Шрёдер», — говорится в сообщении.



Кроме того, был сформирован состав, а также избраны председатели комитетов. Совет директоров «Роснефти» переизбрал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера своим председателем, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.Как отмечается, 5 июня состоялось первое заседание совета директоров ПАО «НК «Роснефть».«Председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Герхард Шрёдер», — говорится в сообщении.Кроме того, был сформирован состав, а также избраны председатели комитетов. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в России Ключевые слова: Роснефть, руководство, Шредер География: Россия — статья прочитана 78 раз Комментарии