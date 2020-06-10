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Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров «Роснефти» переизбрал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера своим председателем, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, 5 июня состоялось первое заседание совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
«Председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Герхард Шрёдер», — говорится в сообщении.
Кроме того, был сформирован состав, а также избраны председатели комитетов.
russian.rt.com
Ключевые слова: Роснефть, руководство, Шредер
География: Россия
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