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Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»



Совет директоров «Роснефти» переизбрал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера своим председателем, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, 5 июня состоялось первое заседание совета директоров ПАО «НК «Роснефть».

«Председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Герхард Шрёдер», — говорится в сообщении.

Кроме того, был сформирован состав, а также избраны председатели комитетов.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в России
Ключевые слова: Роснефть, руководство, Шредер
География: Россия
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добавлена сегодня, 10 июня, 12:00

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