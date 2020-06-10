С поправкой на COVID-19: как НАТО проводит учения на Балтике в условиях пандемии коронавируса 🔊 Воспроизвести Вооружённые силы стран НАТО Twitter © @LTU_Army



Российские военные специалисты следят за ходом учений НАТО Baltops-2020, которые стартовали в Балтийском море 7 июня, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Из-за пандемии коронавирусной инфекции масштаб манёвров в этом году был существенно сокращён по сравнению с 2019-м: в альянсе решили ограничиться только морской частью учений. Как напоминают эксперты, до 2015 года в Baltops принимала участие и Россия, а учения носили больше антитеррористический характер. Однако после резкого ухудшения отношений между Западом и Москвой такой формат сотрудничества был свёрнут, а манёвры приобрели антироссийский характер, сообщает Российские военные специалисты следят за ходом учений НАТО Baltops-2020, которые стартовали в Балтийском море 7 июня, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Из-за пандемии коронавирусной инфекции масштаб манёвров в этом году был существенно сокращён по сравнению с 2019-м: в альянсе решили ограничиться только морской частью учений. Как напоминают эксперты, до 2015 года в Baltops принимала участие и Россия, а учения носили больше антитеррористический характер. Однако после резкого ухудшения отношений между Западом и Москвой такой формат сотрудничества был свёрнут, а манёвры приобрели антироссийский характер, сообщает RT



«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и европейских стран Baltops-2020, проводимых… в акватории южной и центральной частей Балтийского моря», — отмечается в заявлении.



По сообщению пресс-службы Североатлантического альянса, стартовавшие 7 июня учения проводятся для обмена опытом и повышения уровня взаимодействия между участниками НАТО.



«Учения Baltops позволяют членам НАТО и странам-партнёрам взаимодействовать и делиться передовым опытом для оптимизации реальных операций», — заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая ударными силами и силами поддержки Объединённых Военно-морских сил НАТО, а также Шестым флотом ВМС США.



Манёвры будут состоять из нескольких этапов. Сначала военные отработают «улучшенное выполнение боевых задач» (CET) и «интеграцию сил и средств» (FIT), а затем начнётся итоговый тактический этап учений (TACEX).



«В первые шесть дней (этап CET/FIT) корабли и авиация будут отрабатывать общую тактику, технику и процедуры по предварительно составленному плану событий, что позволит им уверенно проводить совместные операции как единой силе. Кульминацией учений станет этап TACEX, в рамках которого силы и средства перейдут в режим «свободной игры», и у командующих будет больше свободы для отработки собственных тактических программ», — пояснили в пресс-службе НАТО.



Также в альянсе сообщили, что в 2020 году учения впервые будут управляться из нового объединённого оперативного центра Ударных сил и сил поддержки ОВМС НАТО в Лиссабоне.



В учениях принимают участие подразделения 17 государств — членов альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Норвегию и страны Прибалтики, а также военные двух партнёров НАТО — Финляндии и Швеции.



Морские манёвры



Ещё в середине апреля в НАТО отмечали, что могут изменить формат учений на Балтийском море или же вовсе отменить их из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением, в частности, выступал глава Европейского командования ВС США генерал Тод Волтерс.



Как следует из заявления альянса, опубликованного в связи со стартом учений, формат Baltops-2020 действительно был подвергнут пересмотру. Из-за пандемии COVID-19 было решено ограничиться только морскими манёврами, сухопутная часть учений была отменена. Таким образом, отмечается в сообщении, участники манёвров смогут выполнить необходимые задачи, не ставя под угрозу здоровье друг друга.



«Хотя в этом году учения будут проходить целиком на море, Baltops-2020 продемонстрируют нашу стойкую приверженность региональной безопасности и повысят гибкость наших объединённых Военно-морских сил для совместных операций при любых обстоятельствах», — подчеркнула Франкетти.



По сравнению с прошлогодними учениями, существенно сократилась численность задействованных сил и средств. Так, если в 2019-м в манёврах участвовали 50 кораблей, 40 самолётов и около 8,6 тыс. военнослужащих, то в 2020-м к учебным операциям привлечены лишь 3 тыс. человек и по 28 самолётов и судов.



Вернулись к истокам



Манёвры Baltops проводятся на ежегодной основе с 1972 года под эгидой Европейского командования ВМС США. Изначально они были предназначены исключительно для отработки взаимодействия между странами — членами НАТО, однако с 1993-го в них стали принимать участие и государства бывшего соцлагеря, включая Россию.



В годы, когда в Baltops участвовали подразделения РФ, на них отрабатывались, как правило, борьба с террористической угрозой и обеспечение мирного судоходства. В целом характер манёвров был достаточно миролюбивый, отмечают аналитики.



Ситуация изменилась после резкого обострения в отношениях России и Запада на фоне украинского кризиса. Начиная с 2015 года данный формат сотрудничества Москвы и НАТО был свёрнут, а сами учения стали концентрироваться не на борьбе с общей для всех террористической угрозой, а на противостоянии России, полагают аналитики.



Как отмечают эксперты, этот сдвиг был заметен и по изменившемуся составу техники, участвующей в манёврах, и по близости натовских учебных операций к Калининградской области. Однако, по словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Россия ничего не потеряла от того, что перестала участвовать в Balticops.



«Ничего в этом страшного нет. Да, мы получали опыт взаимодействия с кораблями стран НАТО. Но мы компенсировали эту потерю: например, в 2017 году в Балтийском море в совместных учениях с Балтийским флотом участвовали китайские корабли. Я думаю, это был хороший намёк нашим оппонентам из НАТО», — отметил он в беседе с RT.



При этом Мураховский считает, что в будущем к совместному формату учений можно было бы вернуться.



«Совместные манёвры повышают общую безопасность, налаживают взаимодействие при расхождении кораблей и судов в международных водах. Сегодня эта проблема довольно насущна. Мы видим, как американцы регулярно совершают опасные манёвры вблизи иностранных судов, что накаляет обстановку в различных частях света. Любая тренировка с кораблями всегда полезна, это послужило бы деэскалации. Но на Западе не заинтересованы в этом», — полагает аналитик.



Вооружённые силы стран НАТО Twitter © @LTU_Army



В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин выразил мнение, что Москва могла бы рассмотреть возможность возврата к таким учениям, но на равноправной основе.



«Мы готовы участвовать, но в НАТО не хотят такого сотрудничества. Ведь мы приглашали их принять участие в других форматах, которые повышают уровень взаимного доверия. Например, предлагали присоединиться к нашему «Танковому биатлону», но они отказались», — заявил собеседник RT.



«Мы чувствуем уверенность в своих силах»



Россия не упоминается в заявлении Североатлантического альянса по поводу старта учений Baltops-2020, однако опрошенные RT эксперты убеждены, что данные манёвры нацелены против Москвы.



«НАТО считают Россию своим главным противником. Они регулярно проводят учения вблизи границ РФ, в Чёрном, Балтийском, Баренцевом морях. Baltops-2020 по размаху являются одними из крупнейших учений, которые охватывают значительную часть акватории Балтийского моря, побережье натовских стран», — отметил Мураховский.



По его словам, необходимость проведения военных учений в таком объёме на Западе нередко мотивируют «российской угрозой».



«В планах НАТО иметь 30 кораблей в составе Сил быстрого реагирования. Они должны быть готовы отражать пресловутую «агрессию России». Наши регулярные заверения, что мы не имеем никаких агрессивных намерений, они игнорируют: им надо осваивать бюджетные средства, показывать свою нужность в вопросе военной безопасности европейских стран», — сказал Мураховский.



Как отмечают аналитики, Россия внимательно отслеживает деятельность натовских военных вблизи своих границ и готова пресекать любые возможные провокации со стороны альянса.



«Мы вынуждены мониторить ситуацию и адекватно компенсировать подобного рода угрозы. Нельзя сказать, что такие учения обеспечивают мир: они скорее усиливают нервозность в международных отношениях и дестабилизируют ситуацию. Российские военные контролируют происходящее с помощью средств космической разведки и систем ПВО. Мы перехватываем всех, кто приближается к нашим воздушным и морским границам», — пояснил Андрей Кошкин.



Он отметил, что Россия последовательно выступает за нормализацию отношений с Западом, но для урегулирования спорных вопросов нужно желание обеих сторон, а в НАТО, главным образом из-за позиции США, к этому не стремятся.



«Мы чувствуем уверенность в своих силах и готовы вести переговоры, проводить совместные учения, искать точки соприкосновения для стабилизации ситуации в мире. Но на Западе нет встречного движения», — заключил Кошкин.



Авторы: Алексей Латышев, Елизавета Комарова Российские военные специалисты отслеживают ход учений НАТО Baltops-2020, которые проводятся в акватории Балтийского моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и европейских стран Baltops-2020, проводимых… в акватории южной и центральной частей Балтийского моря», — отмечается в заявлении.По сообщению пресс-службы Североатлантического альянса, стартовавшие 7 июня учения проводятся для обмена опытом и повышения уровня взаимодействия между участниками НАТО.«Учения Baltops позволяют членам НАТО и странам-партнёрам взаимодействовать и делиться передовым опытом для оптимизации реальных операций», — заявила вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая ударными силами и силами поддержки Объединённых Военно-морских сил НАТО, а также Шестым флотом ВМС США.Манёвры будут состоять из нескольких этапов. Сначала военные отработают «улучшенное выполнение боевых задач» (CET) и «интеграцию сил и средств» (FIT), а затем начнётся итоговый тактический этап учений (TACEX).«В первые шесть дней (этап CET/FIT) корабли и авиация будут отрабатывать общую тактику, технику и процедуры по предварительно составленному плану событий, что позволит им уверенно проводить совместные операции как единой силе. Кульминацией учений станет этап TACEX, в рамках которого силы и средства перейдут в режим «свободной игры», и у командующих будет больше свободы для отработки собственных тактических программ», — пояснили в пресс-службе НАТО.Также в альянсе сообщили, что в 2020 году учения впервые будут управляться из нового объединённого оперативного центра Ударных сил и сил поддержки ОВМС НАТО в Лиссабоне.В учениях принимают участие подразделения 17 государств — членов альянса, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Норвегию и страны Прибалтики, а также военные двух партнёров НАТО — Финляндии и Швеции.Ещё в середине апреля в НАТО отмечали, что могут изменить формат учений на Балтийском море или же вовсе отменить их из-за пандемии коронавируса. С таким заявлением, в частности, выступал глава Европейского командования ВС США генерал Тод Волтерс.Как следует из заявления альянса, опубликованного в связи со стартом учений, формат Baltops-2020 действительно был подвергнут пересмотру. Из-за пандемии COVID-19 было решено ограничиться только морскими манёврами, сухопутная часть учений была отменена. Таким образом, отмечается в сообщении, участники манёвров смогут выполнить необходимые задачи, не ставя под угрозу здоровье друг друга.«Хотя в этом году учения будут проходить целиком на море, Baltops-2020 продемонстрируют нашу стойкую приверженность региональной безопасности и повысят гибкость наших объединённых Военно-морских сил для совместных операций при любых обстоятельствах», — подчеркнула Франкетти.По сравнению с прошлогодними учениями, существенно сократилась численность задействованных сил и средств. Так, если в 2019-м в манёврах участвовали 50 кораблей, 40 самолётов и около 8,6 тыс. военнослужащих, то в 2020-м к учебным операциям привлечены лишь 3 тыс. человек и по 28 самолётов и судов.Манёвры Baltops проводятся на ежегодной основе с 1972 года под эгидой Европейского командования ВМС США. Изначально они были предназначены исключительно для отработки взаимодействия между странами — членами НАТО, однако с 1993-го в них стали принимать участие и государства бывшего соцлагеря, включая Россию.В годы, когда в Baltops участвовали подразделения РФ, на них отрабатывались, как правило, борьба с террористической угрозой и обеспечение мирного судоходства. В целом характер манёвров был достаточно миролюбивый, отмечают аналитики.Ситуация изменилась после резкого обострения в отношениях России и Запада на фоне украинского кризиса. Начиная с 2015 года данный формат сотрудничества Москвы и НАТО был свёрнут, а сами учения стали концентрироваться не на борьбе с общей для всех террористической угрозой, а на противостоянии России, полагают аналитики.Как отмечают эксперты, этот сдвиг был заметен и по изменившемуся составу техники, участвующей в манёврах, и по близости натовских учебных операций к Калининградской области. Однако, по словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, Россия ничего не потеряла от того, что перестала участвовать в Balticops.«Ничего в этом страшного нет. Да, мы получали опыт взаимодействия с кораблями стран НАТО. Но мы компенсировали эту потерю: например, в 2017 году в Балтийском море в совместных учениях с Балтийским флотом участвовали китайские корабли. Я думаю, это был хороший намёк нашим оппонентам из НАТО», — отметил он в беседе с RT.При этом Мураховский считает, что в будущем к совместному формату учений можно было бы вернуться.«Совместные манёвры повышают общую безопасность, налаживают взаимодействие при расхождении кораблей и судов в международных водах. Сегодня эта проблема довольно насущна. Мы видим, как американцы регулярно совершают опасные манёвры вблизи иностранных судов, что накаляет обстановку в различных частях света. Любая тренировка с кораблями всегда полезна, это послужило бы деэскалации. Но на Западе не заинтересованы в этом», — полагает аналитик.В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин выразил мнение, что Москва могла бы рассмотреть возможность возврата к таким учениям, но на равноправной основе.«Мы готовы участвовать, но в НАТО не хотят такого сотрудничества. Ведь мы приглашали их принять участие в других форматах, которые повышают уровень взаимного доверия. Например, предлагали присоединиться к нашему «Танковому биатлону», но они отказались», — заявил собеседник RT.Россия не упоминается в заявлении Североатлантического альянса по поводу старта учений Baltops-2020, однако опрошенные RT эксперты убеждены, что данные манёвры нацелены против Москвы.«НАТО считают Россию своим главным противником. Они регулярно проводят учения вблизи границ РФ, в Чёрном, Балтийском, Баренцевом морях. Baltops-2020 по размаху являются одними из крупнейших учений, которые охватывают значительную часть акватории Балтийского моря, побережье натовских стран», — отметил Мураховский.По его словам, необходимость проведения военных учений в таком объёме на Западе нередко мотивируют «российской угрозой».«В планах НАТО иметь 30 кораблей в составе Сил быстрого реагирования. Они должны быть готовы отражать пресловутую «агрессию России». Наши регулярные заверения, что мы не имеем никаких агрессивных намерений, они игнорируют: им надо осваивать бюджетные средства, показывать свою нужность в вопросе военной безопасности европейских стран», — сказал Мураховский.Как отмечают аналитики, Россия внимательно отслеживает деятельность натовских военных вблизи своих границ и готова пресекать любые возможные провокации со стороны альянса.«Мы вынуждены мониторить ситуацию и адекватно компенсировать подобного рода угрозы. Нельзя сказать, что такие учения обеспечивают мир: они скорее усиливают нервозность в международных отношениях и дестабилизируют ситуацию. Российские военные контролируют происходящее с помощью средств космической разведки и систем ПВО. Мы перехватываем всех, кто приближается к нашим воздушным и морским границам», — пояснил Андрей Кошкин.Он отметил, что Россия последовательно выступает за нормализацию отношений с Западом, но для урегулирования спорных вопросов нужно желание обеих сторон, а в НАТО, главным образом из-за позиции США, к этому не стремятся.«Мы чувствуем уверенность в своих силах и готовы вести переговоры, проводить совместные учения, искать точки соприкосновения для стабилизации ситуации в мире. Но на Западе нет встречного движения», — заключил Кошкин.Авторы: Алексей Латышев, Елизавета Комарова russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, учения, Россия — статья прочитана 177 раз Комментарии