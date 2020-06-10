С. Сквернялис: мы не будем выкручивать руки соседям 🔊 Воспроизвести



На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва постарается сделать все, чтобы энергия, произведенная на считающейся небезопасной станции, не попала в Литву, но не будет "заламывать руки" соседям в этом вопросе.



"До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которые, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии", – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник.



"Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем "заламывать" руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать", – добавил он. На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва постарается сделать все, чтобы энергия, произведенная на считающейся небезопасной станции, не попала в Литву, но не будет "заламывать руки" соседям в этом вопросе."До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которые, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии", – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник."Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем "заламывать" руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать", – добавил он. В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце.



Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.



Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон".



В среду правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис признает, что в борьбе с коронакризисом государственный долг будет расти, однако его рост не будет таким, который бы мог посылать негативные сигналы из Литвы.



"Несомненно, будет повышение, но не до тех пределов, когда нам что-то может грозить или придется принимать радикальные меры. Это 42-44% от ВВП, может быть, но пока бессмысленно гадать", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник.



"Мы заимствуем не для того, чтобы проесть деньги и потом думать, как этот долг вернуть. Это инвестиции, как в наших людей, так в экономику, промышленность, технологии, и от инвестиций будет отдача", – сказал премьер.



Он не хотел прогнозировать цифры роста госдолга по причине повышенного лимита заимствований.



"Сегодня мы можем опираться на различные прогнозы, которые меняются каждые 2-3 месяца, так что давайте не будем гадать", – сказал С. Сквернялис.



В марте, когда в Литве был введен карантин, в парламенте было решено повысить лимит чистых заимствований правительства. Дополнительные средства требуются для компенсации сокращающихся доходов казны и сокращения влияния коронавируса на экономику Литвы.



В апреле Департамент статистики сообщил, что в 2019 году госдолг центральной власти Литвы вырос на 2,202 млрд евро и в номинальной стоимости в конце года составил 17,524 млрд евро или 36,3% ВВП (6,3 тыс. евро на одного жителя).



Маастрихтские критерии стабильности предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% ВВП.



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Если в среду правительство Литвы решит отменить карантин и оставить в силе экстремальную ситуацию, то определенные ограничения все равно сохранятся.



"Останутся существенные ограничения – лишь те, которые связаны, как с опасностью распространения болезни внутри страны, так и с привозными случаями, такие, как соблюдение дистанции, отсутствие массовых мероприятий и применение средств самозащиты", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис журналистам во вторник.



Он также отметил, что в среду Кабмин должен будет принять какое-то решение.



"Правительство рассмотрит. Но в любом случае, каким бы это решение не было – либо изменится правовая форма и останется экстремальная ситуация, либо будет карантин", – сказал глава правительства.



Во вторник Комиссия по экстремальным ситуациям при Кабмине предложила правительству отозвать карантин с 17 июня, однако продлить экстремальную ситуацию на госуровне.



Согласно прежнему решению Кабмина, карантин в Литве был введено до 16 июня. Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии