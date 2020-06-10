У посольства Латвии прошел пикет о солидарности по бойкоту электричества с БелАЭС 🔊 Воспроизвести



Во вторник в Вильнюсе несколько членов сейма Литвы из оппозиционной фракции консерваторов вместе с членами Движения против Белорусской АЭС (БелАЭС) провели пикет возле посольства Латвии, призывая соседей проявить солидарность с Литвой и не покупать электроэнергию со строящейся в Островце БелАЭС.



Парламентский консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что в пикете участвовало около 15 человек, во время пикета послу Латвии было вручено обращение.



"Мы передали послу Латвии обращение, подписанное нами, членами сейма (...) У нас вызывает много вопросов, почему позиция Латвии такова", - сказал BNS участвовавший в пикете Л. Кащюнас.



"Мы призываем парламентариев взять на себя повышенный политический контроль", - сказал он.



По словам члена сейма, в пикете участвовали консерваторы Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павилёнис, Вилия Алекнайте-Абрамикене, Эмануэлис Зингерис, Кястутис Масюлис, а также европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс. Во вторник в Вильнюсе несколько членов сейма Литвы из оппозиционной фракции консерваторов вместе с членами Движения против Белорусской АЭС (БелАЭС) провели пикет возле посольства Латвии, призывая соседей проявить солидарность с Литвой и не покупать электроэнергию со строящейся в Островце БелАЭС.Парламентский консерватор Лауринас Кащюнас сказал, что в пикете участвовало около 15 человек, во время пикета послу Латвии было вручено обращение."Мы передали послу Латвии обращение, подписанное нами, членами сейма (...) У нас вызывает много вопросов, почему позиция Латвии такова", - сказал BNS участвовавший в пикете Л. Кащюнас."Мы призываем парламентариев взять на себя повышенный политический контроль", - сказал он.По словам члена сейма, в пикете участвовали консерваторы Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павилёнис, Вилия Алекнайте-Абрамикене, Эмануэлис Зингерис, Кястутис Масюлис, а также европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс. В обращении, текст которого видели журналисты BNS, содержится просьба к властям Латвии проявить солидарность с Литвой и Этсонией и не допустить попадания на рынок Балтийских стран выработанного на БелАЭС электричества.



Обращение подписали консерваторы А. Ажубалис, В. Алекнайте-Абрамикене, Казис Старкявичюс, Л. Кащюнас, а также лидер либералов Виктория Чмилите-Нильсен, "аграрии" Стасис Туменас, Арвидас Некрошюс, Арунас Гумуляускас и работающие в Смешанной группе членов сейма Витаутас Бакас и Повилас Урбшис.



Литва старается убедить Эстонию и Латвию тоже бойкотировать электричество с БелАЭС - обес траны поддерживают стремление Литвы, но сами, особенно Латвия, не желают брать обязательство не покупать белорусское электричество после того, как БелАЭС будет введена в эксплуатацию.



В минувшую среду правительство Литвы не приняло решение по совместному соглашению стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами. Ожидается, что в переговорах будет активнее участвовать Еврокомиссия.



Оппозиционные политики и некоторые эксперты говорят, что нужно добиваться подписания более амбициозного трехстороннего соглашения, по которому все три страны Балтии солидарно отказались бы от покупки белорусской электроэнергии. Однако против этого выступает Латвия.



Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что отсутствие совместного соглашения с Эстонией и Латвией невыгодно Литве.



Литва является самым строгим критиком строительства в Беларуси БелАЭС и готова бойкотировать попадание электричества с этой станции на рынок. Минск отклончет критику Вильнюса по поводу того, что новая АЭС будет небезопасной. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии