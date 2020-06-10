Дата устранения неполадок на NordBalt неизвестна 🔊 Воспроизвести



После того, как с утра воскресенья отключилась из-за неполадок электроэнергетическая перемычка Литва - Швеция NordBalt, предпринимаются попытки локализовать неисправность, однако пока неизвестно, когда проблемы будут устранены, прокомментировал во вторник BNS шведский оператор электропередающей системы Svenska kraftnat.



Перемычка мощностью 700 мегаватт в последнее время действовала бесперебойно. Как утверждает литовский оператор Litgrid, в прошлом году ее доступность была особенно высока и составляла 99,95%.



В воскресенье были активированы аварийные резервы мощности в Литве, Латвии и Эстонии.



Во вторник перебои фиксировались и на рижских когенерационных электростанциях. Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba сообщило, что после этих перебоев в региональных поставках электроэнергии контролирумые им мощности вырабатывают почти 73% потребности Литвы в электроэнергии. После того, как с утра воскресенья отключилась из-за неполадок электроэнергетическая перемычка Литва - Швеция NordBalt, предпринимаются попытки локализовать неисправность, однако пока неизвестно, когда проблемы будут устранены, прокомментировал во вторник BNS шведский оператор электропередающей системы Svenska kraftnat.Перемычка мощностью 700 мегаватт в последнее время действовала бесперебойно. Как утверждает литовский оператор Litgrid, в прошлом году ее доступность была особенно высока и составляла 99,95%.В воскресенье были активированы аварийные резервы мощности в Литве, Латвии и Эстонии.Во вторник перебои фиксировались и на рижских когенерационных электростанциях. Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba сообщило, что после этих перебоев в региональных поставках электроэнергии контролирумые им мощности вырабатывают почти 73% потребности Литвы в электроэнергии. В 2018 году был проведен гарантийный ремонт перемычки, на которой до этого часто случались неполадки. Плановые надзорные работы проводились и осенью прошлого года.



Стратегический проект NordBalt стоимостью 550 млн евро провели в жизнь Litgrid и Svenska kraftnat. Перемычка протяженностью 450 км начала действовать в феврале 2016 года.



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В связи с тем, что не действует литовско-шведская электроэнергетическая перемычка NordBalt, а в Риге отключились две когенерационные электростанции, большую часть потребности в электроэнергии Литва во вторник обеспечивает при помощи своих собственных генерирующих мощностей.



Принадлежащее государственной группе Ignitis grupe предприятие Ignitis gamyba утверждает, что контролируемые ею Круонисская гидроаккумулируюшая электростанция (КГАЭ), блок комбинированного цикла (БКЦ) электростанции в Электренай и Каунасская гидроэлектростанция производят почти 73% потребности страны в электроэнергии.



Из-за перебоев в Риге во вторник активирован аварийный резерв КГАЭ. Агрегаты этой электростанции обеспечивали аварийный резерв электроэнергии из-за отключения перемычки NordBalt и в воскресенье, и в понедельник.



Между тем БКЦ (или 9-ый блок) в Электренай из-за снижения на рынке предложения по выработке электроэнергии и сформировавшихся благоприятных цен с воскресенья вырабатывает электроэнергию на коммерческой основе. БКЦ находится в постоянной готовности предоставлять и системные услуги. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергетика, кабель, NordBalt, неисправность — статья прочитана 173 раза Комментарии