В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17 🔊 Воспроизвести На месте крушения самолета Boeing 777, 2014 год © AP Photo/Dmitry Lovetsky



В ходе расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, отметил прокурор Тейс Бергер, сообщает



Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер.



По его словам, "украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты". Такие радары, уточнил Бергер, получают информацию от самолетов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик. В ходе расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, отметил прокурор Тейс Бергер, сообщает ТАСС Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер.По его словам, "украинские власти направили только данные вторичного радара, который регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты". Такие радары, уточнил Бергер, получают информацию от самолетов с включенными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолетах, у которых выключен передатчик. "Данные с первичных радаров от Украины получены не были, - добавил прокурор. - Совместная следственная группа провела расследование, по которым они не были предоставлены". По результатам данного расследования выяснилось, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой ополченцами Донецкой народной республики, радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.



"Расследование данных с украинских гражданских и военных радаров дало ограниченную информацию", - сказал он. Бергер заметил, что первичные данные российского радара в Усть-Донецком (Ростовская область) оказались более полными, чем первичные данные с украинского мобильного военного радара в Харькове. Тем не менее, эксперты нигде не смогли найти ни следов запуска ракеты, ни присутствия военного самолета вблизи от малайзийского Boeing.



Прокурор подробно изложил экспертные мнения, касающиеся технических аспектов работы радаров и пояснил, почему это могло произойти. Однако, в то время как отсутствие данных по истребителю, который мог бы нанести удар по гражданскому самолету, свидетельствует о том, что его в этом районе не было в принципе, отсутствие на радаре следов запуска ракеты "не говорит о ее отсутствии", указал Бергер. "На основе этих выводов мы пришли к выводу, что расследование по радарным данным завершено. Мы не ожидаем, что новые радарные данные могут быть получены", - констатировал он. ТАСС Категории: чп и криминал, в мире Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17 География: Украина — статья прочитана 144 раза Комментарии