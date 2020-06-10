Улицу будет не узнать 🔊 Воспроизвести







18 участников представили свои идеи в рамках международного архитектурного конкурса - реконструкции улицы Вокечю, объявленного в марте Вильнюсским городским самоуправлением и Союзом архитекторов Литвы. Это солидное количество, особенно, если сравнивать с другими конкурсами последних лет и с учетом того, что подготовить свои предложения надо было уже во время карантина.



«Мы хотим, чтобы улица Вокечю была зелёной, удобной для гармоничного транспортного движения, чтобы горожане чувствовали здесь себя комфортно, в безопасности, а улица сохраняла бы свою историчность, а также, чтобы найти лучшие архитектурные решения для её реконструкции», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Перед участниками архитектурного конкурса была поставлена задача создать репрезентативное во все времена года, гармоничное, но в то же время достаточно простое при реализации общественное пространство. «Мы хотим, чтобы улица Вокечю была зелёной, удобной для гармоничного транспортного движения, чтобы горожане чувствовали здесь себя комфортно, в безопасности, а улица сохраняла бы свою историчность, а также, чтобы найти лучшие архитектурные решения для её реконструкции», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Перед участниками архитектурного конкурса была поставлена задача создать репрезентативное во все времена года, гармоничное, но в то же время достаточно простое при реализации общественное пространство.



Участники также должны были предложить сценарии использования общественного пространства для разных времён года, оценивая при этом возможность использования данного общественного пространства для проведения городских мероприятий, праздников, торговли и т.д.











Все эти элементы станут особенно заметными и ещё более важными прежде всего для пешеходов, когда в июле этого года во всём Старом городе и на улице Вокечю, в том числе, будет введено регулирование так называемого движения петлями (подробнее на www.senamiestis2030.lt), после чего здесь уже не будет транзитного движения, значительно сократится автомобильное движение.



«Вильнюсское городское самоуправление начало применять принципиальную установку, предусматривающую создание или оживление наиболее важных общественных пространств города с учётом значения данной территории для жителей и гостей Вильнюса. Таким образом, можно ожидать самые разнообразные идеи, большего качества и профессионализма в предложениях участников конкурсов», - говорит главный архитектор города Миндаугас Пакалнис.











Организовать международный конкурс на лучшие предложения по реконструкции улицы Вокечю Вильнюсское городское самоуправление планировало несколько последних лет. Поэтому, после публичных опросов и нескольких обсуждений, городские власти всё же отправили в архив подготовленные ещё в 2016 году проектные предложения обновления Немецкой улицы.



Иллюстрации предоставлены пресс-службой Вильнюсского городского самоуправления



Нужно было продумать, как восстанавливать, обновлять наиболее ценные общественные пространства и элементы улицы, прежде всего - историческое покрытие, раскрыть многослойную историю этой части города, создать условия для развития инфраструктуры обслуживания в общественных местах и окружающих зданиях.Участники также должны были предложить сценарии использования общественного пространства для разных времён года, оценивая при этом возможность использования данного общественного пространства для проведения городских мероприятий, праздников, торговли и т.д.Все эти элементы станут особенно заметными и ещё более важными прежде всего для пешеходов, когда в июле этого года во всём Старом городе и на улице Вокечю, в том числе, будет введено регулирование так называемого движения петлями (подробнее на www.senamiestis2030.lt), после чего здесь уже не будет транзитного движения, значительно сократится автомобильное движение.«Вильнюсское городское самоуправление начало применять принципиальную установку, предусматривающую создание или оживление наиболее важных общественных пространств города с учётом значения данной территории для жителей и гостей Вильнюса. Таким образом, можно ожидать самые разнообразные идеи, большего качества и профессионализма в предложениях участников конкурсов», - говорит главный архитектор города Миндаугас Пакалнис.Организовать международный конкурс на лучшие предложения по реконструкции улицы Вокечю Вильнюсское городское самоуправление планировало несколько последних лет. Поэтому, после публичных опросов и нескольких обсуждений, городские власти всё же отправили в архив подготовленные ещё в 2016 году проектные предложения обновления Немецкой улицы. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: реконструкция, улица Вокечю — статья прочитана 104 раза Комментарии