Музей-аквариум выходит из карантина 🔊 Воспроизвести







Самый сложный период карантина в Литве, похоже, заканчивается. Люди жаждут общения, быть больше на природе, хотят принимать участие в различных мероприятиях. И у клайпедчан уже есть прекрасная возможность посетить Куршскую косу с её достопримечательностями, среди которых, конечно же, музей-аквариум и дельфинариий.



Доехать туда от старой паромной переправы можно на паровозике или в карете, запряжённой лошадью. Можно, конечно же, и прогуляться пешком, любуясь Куршским заливом.



В дельфинарии можно побывать на представлении, которое пока что проводится в открытом бассейне, с учётом ещё существующих коронавирусных мер предосторожности.



В музее-аквариуме сейчас можно ознакомиться с обновлённой выставкой ракушек, с подводным миром и его обитателями: огромными осётрами в бассейне, посмеяться от души над забавным поведением пингвинов, посмотреть на чудесные кораллы, которые поражают своей красотой. Доехать туда от старой паромной переправы можно на паровозике или в карете, запряжённой лошадью. Можно, конечно же, и прогуляться пешком, любуясь Куршским заливом.В дельфинарии можно побывать на представлении, которое пока что проводится в открытом бассейне, с учётом ещё существующих коронавирусных мер предосторожности.В музее-аквариуме сейчас можно ознакомиться с обновлённой выставкой ракушек, с подводным миром и его обитателями: огромными осётрами в бассейне, посмеяться от души над забавным поведением пингвинов, посмотреть на чудесные кораллы, которые поражают своей красотой.



Это первый в Литве каталог ракушек «Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Kriauklės», который 11 июня будет официально представлен Ольгой Жалене, директором Морского музея и другими создателями книги во дворике библиотеки Евы Симонайтите.



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А ещё там появилась книга о морских моллюсках, которую не один год создавал морской биолог Альгирдас Станкявичюс. Красочные фотографии, которые подобрал фотограф музея Альфонсас Мажунас, дополняют интересную информацию о ракушках.Это первый в Литве каталог ракушек «Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Kriauklės», который 11 июня будет официально представлен Ольгой Жалене, директором Морского музея и другими создателями книги во дворике библиотеки Евы Симонайтите. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: дельфинарий, Музей-аквариум — статья прочитана 85 раз Комментарии