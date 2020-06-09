Литва надеется, что в ЕП поймут ущерб от возврата грузовиков для рынка и экологии 🔊 Воспроизвести



Представители литовских властей выразили надежду на то, что европарламентарии прислушаются к аргументам о том, что обязательства возвращать перевозчиков в страны регистрации каждые восемь недель навредят внутреннему рынку Евросоюза и повысят загрязняющие выбросы.



Посол, глава представительства Литвы при Европарламенте (ЕП) Симонас Шатунас сообщил, что голосование по так называемому Пакету мобильности, состоявшееся вечером понедельника в Транспортном комитете Европарламента еще не является завершением процесса принятия пакета – через месяц должно состояться голосование на пленарной сессии всего Европарламента.



"Надеемся, что все европарламентарии оценят некоторые положения Пакета мобильности, особенно касающиеся последствий обязательного возврата грузовиков, его ущерба для внутреннего рынка ЕС и экологии. Напомню, что Еврокомиссия обязала провести и проводит оценку влияния положения о возврате грузовиков", – сказал BNS замглавы представительства Литвы при ЕП. Представители литовских властей выразили надежду на то, что европарламентарии прислушаются к аргументам о том, что обязательства возвращать перевозчиков в страны регистрации каждые восемь недель навредят внутреннему рынку Евросоюза и повысят загрязняющие выбросы.Посол, глава представительства Литвы при Европарламенте (ЕП) Симонас Шатунас сообщил, что голосование по так называемому Пакету мобильности, состоявшееся вечером понедельника в Транспортном комитете Европарламента еще не является завершением процесса принятия пакета – через месяц должно состояться голосование на пленарной сессии всего Европарламента."Надеемся, что все европарламентарии оценят некоторые положения Пакета мобильности, особенно касающиеся последствий обязательного возврата грузовиков, его ущерба для внутреннего рынка ЕС и экологии. Напомню, что Еврокомиссия обязала провести и проводит оценку влияния положения о возврате грузовиков", – сказал BNS замглавы представительства Литвы при ЕП. Пакет мобильности в основном поддерживают старожилы ЕС из Западной Европы – Германия и Франция.



Больше всего дискуссий вызывает положение, которое обязывает грузовики периодически возвращаться в страну регистрации.



Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.



Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.



Большинство правил пакета, за исключением правила о длительности вождения, могут начать применять самое ранее спустя 18 месяцев после вступления в силу правовых актов, если Европарламент не решит иначе. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, претензии — статья прочитана 147 раз Комментарии