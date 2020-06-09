О коронавирусе в Литве сегодня 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составило 1727, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.



По информации Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), один из семи вновь выявленных случаев подтвержден у пожарника в Укмерге.



Об этом в понедельник сообщал и Департамент противопожарной охраны и спасения.



Департамент также информировал, что коронавирусом заразился и пожарник, работающий в Клайпедском управлении противопожарного спасения, однако по утверждению НЦОЗ, это заражение уже было внесено в общую статистку в минувшие выходные.



В Литве все еще больны 308 заразившихся, выздоровели 1338. Умерли 72 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин. За минувшие сутки в Литве были подтверждены семь новых случаев коронавируса, общее их количество составило 1727, сообщило Министерство здравоохранения во вторник.По информации Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), один из семи вновь выявленных случаев подтвержден у пожарника в Укмерге.Об этом в понедельник сообщал и Департамент противопожарной охраны и спасения.Департамент также информировал, что коронавирусом заразился и пожарник, работающий в Клайпедском управлении противопожарного спасения, однако по утверждению НЦОЗ, это заражение уже было внесено в общую статистку в минувшие выходные.В Литве все еще больны 308 заразившихся, выздоровели 1338. Умерли 72 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин. С первого июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.



За сутки в Литве проведено 4387 анализов на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 340 тыс. 73.



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В странах Балтии к полудню вторника выявлено в общей сложности 4763 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1727 случаев, проверено 340 тыс. 73 пробы, умерло 72 человека.



Латвия: подтверждено 1089 случаев, проверено 120 тыс. 52 пробы, умерло 26 человек.



Эстония: подтверждено 1947 случаев, проверено 91 тыс. 733 анализа на коронавирус, умерло 69 человек.



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Если в среду правительство Литвы решит отменить карантин и оставить в силе экстремальную ситуацию, то определенные ограничения все равно сохранятся.



"Останутся существенные ограничения – лишь те, которые связаны, как с опасностью распространения болезни внутри страны, так и с привозными случаями, такие, как соблюдение дистанции, отсутствие массовых мероприятий и применение средств самозащиты", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис журналистам во вторник.



Он также отметил, что в среду Кабмин должен будет принять какое-то решение.



"Правительство рассмотрит. Но в любом случае, каким бы это решение не было – либо изменится правовая форма и останется экстремальная ситуация, либо будет карантин", – сказал глава правительства.



Во вторник Комиссия по экстремальным ситуациям при Кабмине предложила правительству отозвать карантин с 17 июня, однако продлить экстремальную ситуацию на госуровне.



Согласно прежнему решению Кабмина, карантин в Литве был введено до 16 июня. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии