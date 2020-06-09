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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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За карантин в Литве уволено на 1, 5 тыс. больше людей, чем трудоустроено
С объявленного в середине марта карантина по сегодняшний день в Литве было уволено на 1,5 тыс. человек больше, чем трудоустроено, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Он отметил, что в данный момент в качестве безработных зарегистрированы 200 тыс. человек.
По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42,9 тыс. (26,5%).
Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне принято на работу на 12 тыс. больше, чем уволено.
Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 тыс. людей.
Ключевые слова: безработица, увольнения, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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