За карантин в Литве уволено на 1, 5 тыс. больше людей, чем трудоустроено 🔊 Воспроизвести



С объявленного в середине марта карантина по сегодняшний день в Литве было уволено на 1,5 тыс. человек больше, чем трудоустроено, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Он отметил, что в данный момент в качестве безработных зарегистрированы 200 тыс. человек.



По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42,9 тыс. (26,5%).



Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне принято на работу на 12 тыс. больше, чем уволено.



Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 тыс. людей. С объявленного в середине марта карантина по сегодняшний день в Литве было уволено на 1,5 тыс. человек больше, чем трудоустроено, заявил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Он отметил, что в данный момент в качестве безработных зарегистрированы 200 тыс. человек.По данным Службы занятости, уровень зарегистрированной безработицы составил 11,8% жителей трудоспособного возраста, а с начала карантина число безработных выросло на 42,9 тыс. (26,5%).Л. Кукурайтис подчеркнул, что ситуация улучшается, а люди постепенно возвращаются на работу. По его данным, в марте- апреле уволенных было на 15 тыс. больше, чем количество уволенных прежде. Только в июне принято на работу на 12 тыс. больше, чем уволено.Министр утверждает, что в простое сейчас находятся около 40 тыс. людей. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, увольнения, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии