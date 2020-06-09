Сейм одобрил предложение президента Литвы о дополнительных выплатах на детей 🔊 Воспроизвести



Во вторник сейм Литвы одобрил предложение президента Гитанаса Науседы о единовременной дополнительной выплате семьям с детьми.



За единовременную дополнительную выплату семьям с детьми, предназначенную для сокращения последствий пандемии COVID-19, проголосовал 101 депутат, трое были "против", а четверо воздержались.



По закону она составит 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом - 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля.



Глава государства аргументировал эту инициативу необходимостью улучшить ситуацию семей с детьми во время эпидемии коронавируса и стимулировать экономику через повышение потребления. Это предложение является частью более обширного пакета помощи, инициированного президентом. Во вторник сейм Литвы одобрил предложение президента Гитанаса Науседы о единовременной дополнительной выплате семьям с детьми.За единовременную дополнительную выплату семьям с детьми, предназначенную для сокращения последствий пандемии COVID-19, проголосовал 101 депутат, трое были "против", а четверо воздержались.По закону она составит 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом - 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля.Глава государства аргументировал эту инициативу необходимостью улучшить ситуацию семей с детьми во время эпидемии коронавируса и стимулировать экономику через повышение потребления. Это предложение является частью более обширного пакета помощи, инициированного президентом. Выступавший против этой выплаты консерватор Миколас Маяускас отметил, что эти деньги будут выплачены за счет взятых в кредит средств, которые все равно придется возвращать тем же налогоплательщикам, а эта одноразовая выплата не решает системных проблем бедности, социального отчуждения.



"Мы должны понять, что эта единовременная выплата осуществляется за счет заимствованных средств, которые тем же детям придется возвращать, и разрешите спросить, кто хочет подарок, который придется возвращать, ведь детям точно придется вернуть эти деньги", – сказал М. Маяускас.



Представитель Смешанной группы членов сейма Андрюс Мазуронис между тем отметил, что "единовременные выплаты, связанные с детскими пособиями, являются самым логичным решением", поскольку направлены на группу населения, наиболее пострадавшую от введенного карантина.



"Я согласен с тем, что это не является системным подходом, но следует отметить, что если идти по пути единовременных выплат, то одноразовые выплаты, связанные с детскими пособиями, являются самым логичным решением только потому, что они направлены на ту группу, которая более других пострадала от ситуации с пандемией. Это молодые семьи, растящие детей, те люди, чьи доходы в этой ситуации упали наиболее значительно, которые лишились работы", – сказал А. Мазуронис.



По данным президентской администрации, это предложение обойдется в 72 млн евро, которые будут выплачены из заимствованных в госбюджете средств, как и другие государственные субсидии и выплаты во время пандемии COVID-19.



Одноразовую выплату в размере 120 евро получат более 507 тыс. детей или 330 тыс. семей, одноразовую выплату в 200 евро – 134 тыс. детей или 60 тыс. семей.



Большинство политиков поддерживает дополнительные выплаты на детей, хотя некоторые из них говорят, что эти деньги не обязательно вернутся в экономику через потребление, кроме того, дополнительные деньги получат и люди с высокими доходами. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: дети, выплаты, правительство География: Литва — статья прочитана 60 раз Комментарии