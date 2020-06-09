Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквенялис признает, что в борьбе с коронакризисом государственный долг будет расти, однако его рост не будет таким, который бы мог посылать негативные сигналы из Литвы.



"Несомненно, будет повышение, но не до тех пределов, когда нам что-то может грозить или придется принимать радикальные меры. Это 42-44% от ВВП, может быть, но пока бессмысленно гадать", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник.



"Мы заимствуем не для того, чтобы проесть деньги и потом думать, как этот долг вернуть. Это инвестиции, как в наших людей, так в экономику, промышленность, технологии, и от инвестиций будет отдача", – сказал премьер.



Он не хотел прогнозировать цифры роста госдолга по причине повышенного лимита заимствований. Литовский премьер-министр Саулюс Сквенялис признает, что в борьбе с коронакризисом государственный долг будет расти, однако его рост не будет таким, который бы мог посылать негативные сигналы из Литвы."Несомненно, будет повышение, но не до тех пределов, когда нам что-то может грозить или придется принимать радикальные меры. Это 42-44% от ВВП, может быть, но пока бессмысленно гадать", – сказал С. Сквернялис журналистам во вторник."Мы заимствуем не для того, чтобы проесть деньги и потом думать, как этот долг вернуть. Это инвестиции, как в наших людей, так в экономику, промышленность, технологии, и от инвестиций будет отдача", – сказал премьер.Он не хотел прогнозировать цифры роста госдолга по причине повышенного лимита заимствований. "Сегодня мы можем опираться на различные прогнозы, которые меняются каждые 2-3 месяца, так что давайте не будем гадать", – сказал С. Сквернялис.



В марте, когда в Литве был введен карантин, в парламенте было решено повысить лимит чистых заимствований правительства. Дополнительные средства требуются для компенсации сокращающихся доходов казны и сокращения влияния коронавируса на экономику Литвы.



В апреле Департамент статистики сообщил, что в 2019 году госдолг центральной власти Литвы вырос на 2,202 млрд евро и в номинальной стоимости в конце года составил 17,524 млрд евро или 36,3% ВВП (6,3 тыс. евро на одного жителя).



Маастрихтские критерии стабильности предусматривают, что госдолг страны не должен превышать 60% ВВП.



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В январе-апреле этого года литовский экспорт составил 8,977 млрд евро, импорт – 9,27 млрд евро, или соответственно на 5,7% и 9,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения упал на 8,5% до 5,317 млрд евро.



Дефицит внешней торговли Литвы в январе-апреле составил 293,8 млн евро, и был в 2,5 раза меньше, чем год назад (748 млн евро), сообщил Департамент статистики Литвы, основываясь на предварительных данных таможенных деклараций и отчетов Интрастата.



За вычетом минеральных продуктов экспорт за год сократился на 1,1%, а импорт - на 4,6%. Экспорт только продуктов литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов сократился на 1,9%.



Основными партнёрами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13,5%), Латвия (9,3%), Германия (8,4%), по импорту – Германия (12,2%), Польша (12,2%), Россия - (11,2%).



Товары литовского происхождения в основном экспортировались в Германию (10,5%), Польшу (7,7%), Швецию (7%).



За месяц (в апреле, по сравнению с мартом) экспорт сократился на 24,5% до 1,912 млрд евро, а импорт – на 26,3% до 1,901 млрд евро. Экспорт продуктов литовского происхождения за месяц снизился на 26,2% до 1,103 млрд евро.



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В мае этого года, по сравнению с маем 2019 года, цены на промышленную продукцию в Литве снизились на 16,2%, а по сравнению с апрелем этого года – на 0,1%.



За вычетом нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 3,8%, а за месяц – на 1,3%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 11,2%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 3,3%, а за месяц – на 1,2% и на 2,2% соответственно.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 16,6%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 4,2%, за месяц – выросли на 0,7% и снизились на 0,5%.



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В прошлом году консолидированные доходы компании оптовой торговли лекарствами Bayer одноименного германского производителя в Балтийских странах составили 62,553 млн евро – на 12,5% больше, чем в 2018 году (55,603 млн евро).



В этом году компания планирует добиться оборота в 65 млн евро.



Чистая прибыль группы в прошлом году не изменилась, и как в 2018 году, составила 1,191 млн евро, говорится в годовом отчете Bayer, предоставленном Реестровому центру.



Выручка одного лишь литовского Bayer выросла на 13,2% до 58,818 млн евро, а чистая прибыль выросла на 41,5% до 1,132 млн. евро. Прогнозируется, что оборот литовской компании в этом году вырастет до 60 млн евро.



Кроме основной компании в Литве, у группы в странах Балтии есть еще дочерние компании в Латвии и Эстонии. 100% акций компании принадлежат финской Bayer Nordic, а конечным акционером является германская Bayer.



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Государственный литовский энергохолдинг Ignitis grupe и системный оператор ЛЭП Litgrid за 10,1 млн. евро продают предприятие передачи данных и аренды центров данных Duomenu logistikos centras (DLC) фонду инфраструктурных инвестиций швейцарской компании управления имуществом Quaero Capital.



В понедельник холдинг и оператор подписали договор купли-продажи акций с компанией QEIF II Development Holding Sarl, являющейся дочерней компанией фонда Quaero European Infrastructure Fund II, сообщили Ignitis grupe и ЛЭП через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



По договору, Ignitis grupe продаст 79,64% акций DLC, а Litgrid – 20,36% акций.



Права собственности на акции DLC планируется уступить QEIF II Development Holding Sarl в июле, после решения Комиссии по координации обеспечения защиты объектов, важных для национальной безопасности и после решения акционеров Litgrid.



Став акционером DLC фонд Quaero European Infrastructure Fund II намерен консолидировать сферы бизнеса компании, укрепить финансовые ресурсы и в ближайшие годы ускорить расширение компании.



В июне прошлого года сообщалось, что инвестфонд Quaero European Infrastructure Fund, находящийся в управлении Quaero Capital, приобрел за не разглашаемую сумму 100% акций компании Veju spektras, которая строит в Шилутском районе Литвы парк ветряных установок.



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Компания по перевозке грузов LG Cargo, являющаяся дочерним предприятием литовской государственной железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, будет сотрудничать с международной экспедиторской компанией Forwardis французской группы SNCF Logistics. Они попытаются увеличить объемы грузоперевозок в Европе.



Подписанный договор коммерческого представительства предусматривает, что Forwardis будет действовать в Центральной и Западной Европе как представитель по продажам услуг LG Cargo и предложит услуги перевозки грузов по железной дороге в Литву и в другие Балтийские страны, будет предоставлять комплексные услуги доставки грузов по железной дороге в других странах.



"Это первый договор коммерческого представительства LG Cargo, при помощи которого мы стремимся увеличить объемы грузоперевозок. Это естественный шаг нашего развития, который соответствует долгосрочной стратегии развития деятельности в Европе. Одновременно это совпадает с углубляющейся интеграцией проектов железнодорожной инфраструктуры с Западом", - сказал для пресс-релиза гендиректор LG Cargo Эгидиюс Лазаускас.



Он добавил, что модернизированный Каунасский ж/д узел в начале следующего года соединит Каунасский интермодальный терминал с сетью Европейской системы ж/д транспорта.



Гендиректор Forwardis Александра Рёрихт сказала, что в течение последних 15 лет представляемая ею компания работала с многими проектами ж/д транспорта в странах Европы, в Балтийских странах и странах СНГ, а также в Украине.



До этого времени LG Cargo и Forwardis сотрудничали в перевозках негабаритных грузов и совместно с железными дорогами Литвы, Латвии и Эстонии развивали проект Amber Train.



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Литве постепенно снимает ограничения с авиасообщения, и компания по управлению полетами Oro navigacija понемногу фиксирует рост числа терминальных полетов, однако при этом отмечает некоторое уменьшение грузовых полетов.



По словам временного главы компании Марюса Белюнаса, уменьшение числа грузовых полетов могло быть обусловлено снижением потребности в медицинских средствах.



"В первую неделю июня мы фиксируем уменьшение (числа) грузовых полетов. Мы предполагаем, что на это могло повлиять снижение потребности в медицинских и защитных средствах. Мы надеемся, что активизация в июне пассажирских полетов уравновесит это изменение потоков грузовых полетов", - сказал BNS М. Белюнас.



И все же он отмечает, что число полетов в воздушном пространстве Европы до конца года не вернется на уровень 2019 года и будет на 20% меньше.



В первую неделю июня по сравнению с таким же периодом прошлого года общее число полетов в воздушном пространстве Литвы сократилось на 77% до 1378 полетов, а число транзитных полетов - на 78% до 979.



Наиболее заметно увеличилось число терминальных полктов. Больше всего полетов (36) выполнили самолеты авиакомпании Wizz air , затем следует авиакомпания Air Baltic (32 полета) и грузовые авиакомпании EAT и Sprintair. Самыми популярными на прошлой неделе рейсами были полеты между Вильнюсом и Ригой.



На рынке транзитных полетов ощущается небольшое замедление, однако заметно увеличилось число полетов между Россией и Калининградом. В воздушном пространстве Литвы в первую неделю июня больше всего полетов выполнили самолеты авиакомпаний China Southern (92), AirBridgeCargo (68) и "Аэрофлот" (52).



В мае по сравнению с апрелем число терминальных полетов возросло на 10,2%, транзитных - на 28%, а число всех полетов увеличилось на 25,9%. Общее число полетов в воздушном пространстве Литвы в мае по сравнению с маем прошлого года сократилось на 78,2% до 5345, а число транзитных полетов - на 77% до 4324. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии