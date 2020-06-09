Сейм рассмотрит поправки к закону о выборах в связи с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Во вторник на рассмотрение литовского парламента выносятся поправки к порядку голосования в случае экстремальной ситуации в стране – предлагается продлить сроки досрочного голосования, разрешается оборудовать больше мест для голосования.



В случае объявления в стране особой ситуации предлагается увеличить число дней для досрочного голосования с двух до четырех - чтобы можно было голосовать с понедельника по четверг с 8 до 20 часов в помещении, назначенном избирательной комиссией округа. Сейчас досрочно можно голосовать только в среду и четверг и организуется только в помещениях самоуправлений.



Также предусматривается возможность решением Главной избирательной комиссии в день выборов проводить голосование в дополнительно оборудованных помещениях в округах, где количество избирателей превышает более трех тысяч.



В случае объявления особой ситуации избиратели, голосующие в помещениях, могут быть обеспечены необходимыми средствами защиты.



Такие изменения предлагает Министерство юстиции. С середины июня введенный карантин предлагается заменить на экстремальную ситуацию.



Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. Во вторник на рассмотрение литовского парламента выносятся поправки к порядку голосования в случае экстремальной ситуации в стране – предлагается продлить сроки досрочного голосования, разрешается оборудовать больше мест для голосования.В случае объявления в стране особой ситуации предлагается увеличить число дней для досрочного голосования с двух до четырех - чтобы можно было голосовать с понедельника по четверг с 8 до 20 часов в помещении, назначенном избирательной комиссией округа. Сейчас досрочно можно голосовать только в среду и четверг и организуется только в помещениях самоуправлений.Также предусматривается возможность решением Главной избирательной комиссии в день выборов проводить голосование в дополнительно оборудованных помещениях в округах, где количество избирателей превышает более трех тысяч.В случае объявления особой ситуации избиратели, голосующие в помещениях, могут быть обеспечены необходимыми средствами защиты.Такие изменения предлагает Министерство юстиции. С середины июня введенный карантин предлагается заменить на экстремальную ситуацию.Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября. BNS Категории: общество, технологии Ключевые слова: выборы, голосование, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии