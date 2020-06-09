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Сейм рассмотрит поправки к закону о выборах в связи с коронавирусом



Во вторник на рассмотрение литовского парламента выносятся поправки к порядку голосования в случае экстремальной ситуации в стране – предлагается продлить сроки досрочного голосования, разрешается оборудовать больше мест для голосования.

В случае объявления в стране особой ситуации предлагается увеличить число дней для досрочного голосования с двух до четырех - чтобы можно было голосовать с понедельника по четверг с 8 до 20 часов в помещении, назначенном избирательной комиссией округа. Сейчас досрочно можно голосовать только в среду и четверг и организуется только в помещениях самоуправлений.

Также предусматривается возможность решением Главной избирательной комиссии в день выборов проводить голосование в дополнительно оборудованных помещениях в округах, где количество избирателей превышает более трех тысяч.

В случае объявления особой ситуации избиратели, голосующие в помещениях, могут быть обеспечены необходимыми средствами защиты.

Такие изменения предлагает Министерство юстиции. С середины июня введенный карантин предлагается заменить на экстремальную ситуацию.

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.
BNS
Категории: общество, технологии
Ключевые слова: выборы, голосование, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 июня, 09:44

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