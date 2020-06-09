Г. Науседа высказал вице-главе ЕК критику Литвы в адрес многолетнего бюджета 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Многолетний бюджет Евросоюза должен быть более амбициозным, также необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики смычки, заявил в понедельник литовский президент Гитанас Науседа на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.



В ходе конференц-звонка речь шла об отчете ЕС по экономическому кризису, возникшему из-за коронавируса, сообщила администрация президента.



"Президент подчеркнул, что позиция Литвы по размеру бюджета ЕС осталась неизменной – многолетняя финансовая программа перед лицом этой беспрецедентной ситуации должна быть более амбициозной, необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики смычки, а также полной конвергенции прямых выплат фермерам", – говорится в сообщении. Многолетний бюджет Евросоюза должен быть более амбициозным, также необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики смычки, заявил в понедельник литовский президент Гитанас Науседа на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.В ходе конференц-звонка речь шла об отчете ЕС по экономическому кризису, возникшему из-за коронавируса, сообщила администрация президента."Президент подчеркнул, что позиция Литвы по размеру бюджета ЕС осталась неизменной – многолетняя финансовая программа перед лицом этой беспрецедентной ситуации должна быть более амбициозной, необходимо вести переговоры о повышении финансирования Политики смычки, а также полной конвергенции прямых выплат фермерам", – говорится в сообщении. Руководитель Литвы напомнил В. Домбровсису о том, что Литва надеется на соблюдение обязательств ЕС по финансированию, необходимому для закрытия Игналинской АЭС и на проект Калининградского транзита.



Г. Науседа представил и вице-председателю ЕК, ответственному за финансовую стабильность и социальный диалог в ЕС, решения Литвы по сокращению последствий пандемии – концентрацию финансирования и инвестиции повышение конкурентоспособности экономики, повышение продуктивности, а также действия по сокращению последствий социального кризиса и отчуждения.



Как говорится в сообщении, руководитель Литвы выразил удовлетворение тем, что рекомендации ЕК совпадают с его стремлением использовать ситуацию для прорыва науки и инноваций в стране, для создания инновационной, "зеленой" экономики Литвы, основанной на цифровых новшествах.



В ходе беседы речь также шла о синхронизации линий электропередачи с континентальной Европой, реализацией проекта Rail Baltica, угрозе небезопасной Белорусской АЭС в Островце, потребности не впускать на рынок ЕК электроэнергию, произведенную на небезопасных станциях. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: экономика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии