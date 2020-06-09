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Штаты: 50 оттенков чёрного. Новости от FITZROY на 9 июня

Dylan Martinez | Reuters


Расовые протесты становятся изощрённой местью: все американские штаты охвачены волнениями

Великобритания: Черчилля тоже обвинили в расизме

Испанского короля подозревают в коррупции

Форт Боярд: юбилей, который может сорваться

Самая безопасная нынче для туристов страна Европы — Португалия

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 168 раз
добавлена сегодня, 9 июня, 09:09

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