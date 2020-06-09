Майкл Джордан пожертвует $100 млн выступающим за социальную справедливость организациям 🔊 Воспроизвести Майкл Джордан © AP Photo/Chuck Burton



Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и его именной бренд в течение десятилетия выделят $100 млн организациям, деятельность которых направлена на борьбу за социальную справедливость. Соответствующие заявление размещено на сайте американской компании Nike, сообщает



"Сегодня мы объявляем, что Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение последующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию", - говорится в пресс-релизе. Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан и его именной бренд в течение десятилетия выделят $100 млн организациям, деятельность которых направлена на борьбу за социальную справедливость. Соответствующие заявление размещено на сайте американской компании Nike, сообщает ТАСС "Сегодня мы объявляем, что Майкл Джордан и Jordan Brand пожертвуют $100 млн в течение последующих 10 лет организациям, занимающимся вопросами обеспечения расового равенства, социальной справедливости и расширения доступа к образованию", - говорится в пресс-релизе. 57-летний Майкл Джордан родился в Нью-Йорке, является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе клуба "Чикаго". Он также играл за "Вашингтон", где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.



Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час. ТАСС Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: война, США, протесты, войска, спонсоры — статья прочитана 125 раз Комментарии