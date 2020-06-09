СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям 🔊 Воспроизвести



Переговоры по ядерным вооружениям с представителями России и США пройдут 22 июня в Вене. Об этом сообщает агентство Bloomberg и



Не исключено, что переговоры в том числе коснутся возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, США хотят, чтобы Россия добилась участия Китая.



Отмечается, что спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, который будет представлять Америку во время встречи, подтвердил, что договорился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым о проведении переговоров по стратегической стабильности в июне, не уточнив даты. Об этом он написал в "Твиттере".



Ранее Лайф сообщал, что лидер Америки Дональд Трамп хочет заключить с Россией "ядерный пакт". Переговоры по ядерным вооружениям с представителями России и США пройдут 22 июня в Вене. Об этом сообщает агентство Bloomberg и ЛАЙФ со ссылкой на представителя Госдепа.Не исключено, что переговоры в том числе коснутся возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Кроме того, США хотят, чтобы Россия добилась участия Китая.Отмечается, что спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли, который будет представлять Америку во время встречи, подтвердил, что договорился с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым о проведении переговоров по стратегической стабильности в июне, не уточнив даты. Об этом он написал в "Твиттере".Ранее Лайф сообщал, что лидер Америки Дональд Трамп хочет заключить с Россией "ядерный пакт". life.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ООН, ракеты, ДСНВ — статья прочитана 89 раз Комментарии