Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»

В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»

Фото: Nord-stream2.com


Стремление Германии завершить строительство газопровода «Северный поток-2» противоречит интересам Европы и делает страну зависимой от российского газа. Об этом заявил британский парламентарий Дэниел Кавчински, призвавший власти королевства присоединиться к США и похоронить магистраль, передает ЛЕНТА со ссылкой на Daily Express.

По его словам, трудно даже оценить масштаб предательства, на которое идет кабинет канцлера Ангелы Меркель. Ведь Германия как страна — член НАТО, по его словам, прямо способствует усилению российского влияния.
Кавчински подчеркнул, что Великобритания сумела выйти из Евросоюза, поэтому ей ничего не мешает проводить самостоятельную политику. А значит, страна должна предпринять все усилия, чтобы «Северный поток-2» не был закончен никогда.

В настоящее время в сенате США рассматривают законопроект, предусматривающий санкции за любые работы и услуги, которые ускорили бы реализацию проекта. В том числе речь идет о компаниях, которые могли бы застраховать работу трубоукладчика, а без страховки судно не имеет право работать в датских водах.

До этого звучали предложения ввести санкции для покупателей газа, который будет поставляться по «Северному потоку-2», если тот все же удастся завершить.

Давление Вашингтона наталкивается на противодействие со стороны Германии. В частности, глава комитета немецкого правительства по энергетике Клаус Эрнст предупредил, что Берлин может ввести штрафные пошлины на сжиженный природный газ (СПГ) из США, если санкции вступят в силу.
lenta.ru
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Великобритания, санкции, Европа, СП-2, раскол
статья прочитана 129 раз
добавлена сегодня, 9 июня, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка