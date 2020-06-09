Поляки встали на колени, солидаризуясь с погромщиками в США 🔊 Воспроизвести Поляки встали на колени в Познани. Иллюстрация: wprost.pl



В польских городах проходят странные акции в поддержку убитого американским полицейским чернокожего гражданина Джорджа Флойда, сообщает



В рамках акции Black Lives Matter («Чёрная жизнь имеет значение») перед посольством США в Варшаве несколько десятков поляков легли на тротуар с заложенными за спину руками, словно на них надеты наручники. Аналогичная акция прошла в Познани, где поляки вообще встали на колени.



У посольства США в Варшаве. Иллюстрация: twitter.com/Wislicz



«Мы пошли к посольству, чтобы почтить память Джорджа Флойда, жертвы полицейского убийства. Полицейский, охранявший посольство, не позволил нам оставить свечи», — пожаловался порталу wyborcza.pl пресс-секретарь варшавского отделения партии «Вместе» Конрад Вижлич.



Посол США в Республике Польша Джоржетт Мосбахер поблагодарила участников лежачей демонстрации, заявив, что вышло «недоразумение» с отказом зажечь свечи.



«Мне очень жаль тех, кто хотел возложить цветы и свечи в память о Джордже Флойде к нашему посольству, а им помешали это сделать. Было недоразумение. Я чрезвычайно благодарна за жесты солидарности и поддержки, посвященные памяти Джорджа», — написала в «Твиттере» дипломат. В польских городах проходят странные акции в поддержку убитого американским полицейским чернокожего гражданина Джорджа Флойда, сообщает EADaily В рамках акции Black Lives Matter («Чёрная жизнь имеет значение») перед посольством США в Варшаве несколько десятков поляков легли на тротуар с заложенными за спину руками, словно на них надеты наручники. Аналогичная акция прошла в Познани, где поляки вообще встали на колени.«Мы пошли к посольству, чтобы почтить память Джорджа Флойда, жертвы полицейского убийства. Полицейский, охранявший посольство, не позволил нам оставить свечи», — пожаловался порталу wyborcza.pl пресс-секретарь варшавского отделения партии «Вместе» Конрад Вижлич.Посол США в Республике Польша Джоржетт Мосбахер поблагодарила участников лежачей демонстрации, заявив, что вышло «недоразумение» с отказом зажечь свечи.«Мне очень жаль тех, кто хотел возложить цветы и свечи в память о Джордже Флойде к нашему посольству, а им помешали это сделать. Было недоразумение. Я чрезвычайно благодарна за жесты солидарности и поддержки, посвященные памяти Джорджа», — написала в «Твиттере» дипломат. eadaily.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, полиция, насилие, протесты, акции, Флойд География: Польша — статья прочитана 200 раз Комментарии