МИД РФ призвал Вашингтон применить на практике его собственные советы о правах человека 🔊 Воспроизвести



В дипломатическом ведомстве отметили, что США на протяжении десятилетий указывали другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений, при этом теперь Национальная гвардия страны предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, сообщает



Москва призывает Вашингтон вспомнить и применить на практике его собственные советы о соблюдении прав человека для разрешения ситуации, связанной с протестами, которые вспыхнули во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявило в воскресенье российское дипломатическое ведомство. В дипломатическом ведомстве отметили, что США на протяжении десятилетий указывали другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений, при этом теперь Национальная гвардия страны предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, сообщает ТАСС Москва призывает Вашингтон вспомнить и применить на практике его собственные советы о соблюдении прав человека для разрешения ситуации, связанной с протестами, которые вспыхнули во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявило в воскресенье российское дипломатическое ведомство. В сообщении, опубликованном на официальной странице МИД РФ в Facebook, отмечается, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий указывали другим странам, как они должны себя вести в случае массовых волнений. В подтверждение российское министерство привело ряд цитат американских официальных лиц, которые в разное время "с пафосом и абсолютной уверенностью в собственной непогрешимости" осуждали действия властей других стран. Среди них - призывы бывшего президента США Барака Обамы к властям Туниса, Бахрейна, Ливии, Йемена в связи с митингами в этих странах, обвинения в "злоупотреблении полномочиями" в Армении, Иране, Турции и России при пресечении массовых беспорядков, а также комментарии в отношении Гонконга, Венесуэлы и многое другое.



"Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путем, есть убитые и раненые, более 9 тыс. человек задержаны", - обратил внимание МИД. "Пожалуй, в подобной ситуации лучшее, что могут сделать в Вашингтоне, это вспомнить собственные советы по соблюдению прав человека и, наконец, применить их на практике в собственной стране, вступив с протестующими в мирный цивилизованный диалог", - заключает российское дипломатическое ведомство.



Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. После Флойд умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. ТАСС Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, протесты, войска, МИД РФ — статья прочитана 207 раз Комментарии