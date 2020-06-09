Главная >> Новости >> политика, чп и криминал, в странах Балтии >> На минувшей неделе истребители НАТО трижды сопровождали самолеты РФ

На минувшей неделе истребители НАТО трижды сопровождали самолеты РФ



Истребители НАТО на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой, сообщило Министерство обороны в понедельник.

Первого июня истребители НАТО опознали военный самолет "Ил-20" и два истребителя "Су-27".

"Ил-20" следовал с континентальной части России в Калининградскую область в выключенным транспондером, но следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.

Два истребителя "Су-27" летели на встречу "Ил-20" и вместе с ним вернулись в Калининградскую область. Истребители летели с выключенными транспондерами, у них не было летного плана, они не поддерживали связь с региональными диспетчерами.
Второго июня истребители НАТО опознали "Ил-20", летевший из Калининградской области обратно, на основную территорию России. У него не было летного плана, он не поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами, его транспондер был выключен.

Четвертого июня истребители НАТО вновь опознали военный самолет "Ил-20" и два истребителя "Су-27".

"Ил-20" летел из Калининградской области в континентальную часть России без действующего транспондера, поддерживал связь с местными диспетчерами, но у него не было летного плана.

Два истребителя "Су-27" летели из Калининградской области и вернулись обратно. Истребители летели с выключенными транспондерами, у них не было летного плана, они не поддерживали связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
BNS
Категории: политика, чп и криминал, в странах Балтии
Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват
География: Литва
статья прочитана 144 раза
добавлена сегодня, 9 июня, 10:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка