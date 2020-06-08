Минздрав Литвы о ситуции с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига



В связи с ростом в Литве числа завозных случаев коронавируса министр здравоохранения Аурелиюс Верига намерен создать приезжающим в страну возможность проверяться по собственному желанию.



"Сейчас мы это только планируем, еще (нужно) немного подкорректировать стратегию тестирования, чтобы (..) создать приезжащим возможность, упростить условия проверяться самим", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.



По его словам, рост числа завозных случаев - логическое следствие постоянных послаблений по ограничениям международных поездок.



"Видимо, держать границы закрытыми неограниченно долго возможностей у нас нет, Литва не может оставаться такой одной закрытой страной, чтобы нельзя было ни приехать, ни уехать", - сказал министр. В связи с ростом в Литве числа завозных случаев коронавируса министр здравоохранения Аурелиюс Верига намерен создать приезжающим в страну возможность проверяться по собственному желанию."Сейчас мы это только планируем, еще (нужно) немного подкорректировать стратегию тестирования, чтобы (..) создать приезжащим возможность, упростить условия проверяться самим", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.По его словам, рост числа завозных случаев - логическое следствие постоянных послаблений по ограничениям международных поездок."Видимо, держать границы закрытыми неограниченно долго возможностей у нас нет, Литва не может оставаться такой одной закрытой страной, чтобы нельзя было ни приехать, ни уехать", - сказал министр. Пока нет повода корректировать соглашение об открытии границ с Польшей, так как зафиксированная в минувшие выходные в соседней стране вспышка коронавируса носит локальный характер, говорит министр здравоохранеия Аурелиюс Верига.



"Насколько мне довелось общаться с министром здравоохранения Польши, речь идет преимущественно об одном конкретном регионе (...), у нас в Литве тоже есть очаги с интенсивным распространением (вируса - ред.), однако это не дает общей картины в стране", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.



"Во всяком случае, на основании тех данных, которые у нас есть сегодня, нет повода корректировать соглашения с Польшей, сегодня особых рисков в этой связи мы не видим", - добавил министр.



По словам А. Вериги, после того, как премьеры на прошлой неделе договорились, что в плане открытия границ для поездок к странам Балтии присоединится и Польша, теперь ситуацию изучают и согласовывают на предмет полного открытия границ между Литвой и Польшей специалисты - эпидемиологи, инфектоологи.



В Польше в минувшие выходные было зафиксировано рекордно много новыз случаев коронавируса - более тысячи, преимущественно они связаны с угольной шахтой на юге страны.



В прошлую пятницу после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что на этой неделе будет восстанавлено свободное передвижение между Польшей и странами Балтии.



Согласно действующему сейчас в Литве порядку, выезд граждан из страны сейчас не ограничивается, однако по возвращению в Литву из государства, где количество заболеваний коронавирусом превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей, необходима двухнедельная изоляция.



В отношении иностранцев, которые хотят прибыть в Литву действует иной порядок – если в иностранном государстве за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25, то гражданам такой страны разрешено прибывать в Литву, но обязательна 14-дневная изоляция. Если количество заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей, то гражданам таких стран не только разрешен въезд в страну, но и не следует соблюдать самоизоляцию.



Если количество заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то въезд иностранцам из такой страны запрещен.



Список стран, отвечающих этим требованиям, координируют все три Балтийских государства, ограничения на передвижение между которыми были отменены еще раньше. Этот список публикуется каждый понедельник.



В первый список, опубликованный Минздравом Литвы, внесено 27 государств.



Двухнедельная самоизоляция не требуется как гражданам Литвы, так и иностранцам, по приезде из 24 стран, в том числе из Польши. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии