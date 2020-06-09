Кабмин Литвы надеется, что часть выводимых из Германии военных США останется в Европе 🔊 Воспроизвести



Министерство обороны Литвы выражает надежду, что часть выводимого из Германии военного контингента США останется в Европе.



Об этом говорится в комментарии министерства, данном при ответе на вопросы BNS о планах США вывести тысячи своих военных, дислоцированных в Германии.



"США самостоятельно принимают решения о численности и передвижении своих военных в Евроре. Передвижение военных в Европе происходит постоянно, поэтому у Литвы нет оснований полагать, что анонсированное сокращения численности военного контингента в Германии будет означать ослабление обязательства США перед безопасностью Европы", - отмечает Минобороны.



"Мы также надеемся, что не все переводимые из Германии военные уйдут из Европы. Никаких двусторонних консультаций по этим вопросам с представителями Пентагона не было", - говорится в комментарии Отдела информирования общества министерства. Министерство обороны Литвы выражает надежду, что часть выводимого из Германии военного контингента США останется в Европе.Об этом говорится в комментарии министерства, данном при ответе на вопросы BNS о планах США вывести тысячи своих военных, дислоцированных в Германии."США самостоятельно принимают решения о численности и передвижении своих военных в Евроре. Передвижение военных в Европе происходит постоянно, поэтому у Литвы нет оснований полагать, что анонсированное сокращения численности военного контингента в Германии будет означать ослабление обязательства США перед безопасностью Европы", - отмечает Минобороны."Мы также надеемся, что не все переводимые из Германии военные уйдут из Европы. Никаких двусторонних консультаций по этим вопросам с представителями Пентагона не было", - говорится в комментарии Отдела информирования общества министерства. Как отмечает Минобороны, "Литва и в дальнейшем остается реальным продолжением дальнейших обязательств США перед безопасностью Европы, а также прочной трансатлантической связи".



"Мы особенно ценим военное сотрудничество с США, совместные учения, совместное участие в операциях и миссиях, дружбу с Национальной гвардией Пенсильвании. С октября 2019 года в Литве был дислоцирован батальон США с военной техникой, вооружением, который отбыл 29 мая, дав высокую оценку имеющейся инфраструктуре и предоставленной Литвой как принимающей стороной помощи", - говорится в комментарии.



Американское ежедневное издание The Wall Street Journal в пятницу сообщило, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить военный контингент, размещенный в Германии на постоянной основе и насчитывающий сейчас 34,5 тыс. военнослужащих, на 9,5 тыс. человек. BNS Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нато, Европа, военные, базы — статья прочитана 165 раз Комментарии