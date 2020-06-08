Комиссия кабмина Литвы по экстремальным ситуациям предлагает отменить карантин с 16 июня 🔊 Воспроизвести министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене



Комиссия правительства Литвы по экстремальным ситуациям предлагает кабмину утвердить отмену объявленного из-за угрозы коронавируса карантина с 16 июня, однако оставить в силе объявленную в конце февраля экстремальную ситуацию.



Это сообщила журналистам после заседания комиссии в понедельник ее глава - министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Возглавляемая ею комиссия также предлагает продлить до 16 июля временный контроль внутренних границ, чтобы осуществлять проверку прибывающих в Литве лиц в аэропортах, в Клайпедском морском порту.



Это означает, что проверки паспортов будут распространяться только на прибывающих самолетами или паромами, а для прибывающих автотранспортом проверок не останется. Комиссия правительства Литвы по экстремальным ситуациям предлагает кабмину утвердить отмену объявленного из-за угрозы коронавируса карантина с 16 июня, однако оставить в силе объявленную в конце февраля экстремальную ситуацию.Это сообщила журналистам после заседания комиссии в понедельник ее глава - министр внутренних дел Рита Тамашунене.Возглавляемая ею комиссия также предлагает продлить до 16 июля временный контроль внутренних границ, чтобы осуществлять проверку прибывающих в Литве лиц в аэропортах, в Клайпедском морском порту.Это означает, что проверки паспортов будут распространяться только на прибывающих самолетами или паромами, а для прибывающих автотранспортом проверок не останется. В частности, предлагается ввести две новые категории иностранцев, которым можно приезжать в Литву - обладатели национальной визы и прибывающие из безопасных третьих стран.



Безопасной страной считается та, которая соответствует установленным критериям заболеваемости. Список этих стран каждую неделю публикует Министерство здравоохранения.



С отменом карантина также предлагается снять ограничения количества мест в учреждениях питания и увеселительных заведениях, каждые две недели увеличивать число участников массовых мероприятий.



Однако даже после отмены карантина останутся определенные требования относительно соблюдения безопасного расстояния и гигиены.



Эти требования после отмены карантина утвердит министр здравоохранения.



Карантин из-за угрозы коронавируса был введен в Литве 16 марта, а экстремальная ситуация государственного уровня объявлена 26 февраля. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 582 раза Комментарии