На языке дружбы 🔊 Воспроизвести На снимке: семья Леоновых – мама Вероника, дети – Тихон, Николай и Мария







Народная дипломатия, в основе которой общие взгляды, традиции, культура и история Беларуси, послужили фундаментом для подписания 29 мая Соглашения о сотрудничестве между белорусскими общинами Смоленщины и Клайпеды.



Из-за карантина договор был подписан в онлайн-формате.



Идея такого сотрудничества родилась давно, но главным импульсом при её воплощении в жизнь стал общий взгляд на деятельность руководителей организаций - Сергея Кривко и Николая Логвина. Они знакомы давно благодаря участию в составе Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Беларуси.



Николай Логвин возглавляет белорусскую общину «Крыница» города Клайпеда, он Почётный Консул Республики Беларусь в Клайпеде и председатель Совета белорусских общественных организаций Литвы, а Сергей Кривко - лидер белорусов Смоленщины, представляет Смоленск в Федеральной национально-культурной автономии белорусов России. Из-за карантина договор был подписан в онлайн-формате.Идея такого сотрудничества родилась давно, но главным импульсом при её воплощении в жизнь стал общий взгляд на деятельность руководителей организаций - Сергея Кривко и Николая Логвина. Они знакомы давно благодаря участию в составе Консультативного совета по делам белорусов зарубежья при МИД Беларуси.Николай Логвин возглавляет белорусскую общину «Крыница» города Клайпеда, он Почётный Консул Республики Беларусь в Клайпеде и председатель Совета белорусских общественных организаций Литвы, а Сергей Кривко - лидер белорусов Смоленщины, представляет Смоленск в Федеральной национально-культурной автономии белорусов России.



В Клайпеде соглашение подписали в Центре национальных культур (директор Елена Буткявичене). Его сотрудники содействовали проведению «моста дружбы» между двумя странами.



Солистки вокального ансамбля «Купалинка» литовской Клайпеды Валентина Снигур и Ирина Симачёва украсили атмосферу онлайн-встречи соотечественников песнями на белорусском языке - языке Родины, являющимся основой национальной идентичности.



Подписанный договор послужит плодотворной совместной деятельности, популяризации и распространению белорусской культуры.



К слову, дети Литвы в возрасте от 3 до 18 лет сейчас участвуют в конкурсе юных художников, приуроченному ко Дню независимости Республики Беларусь, который празднуется 3 июля.







Конкурс, посвящённый Дню независимости Беларуси, в Литве курирует Елена Забельская, заместитель председателя Совета белорусских общественных организаций Литвы, учитель гимназии им. Ф. Скарины в Вильнюсе.



Фотографии работ принимаются до 15 июня по электронной почте.



5 июня в Центре национальных культур Клайпеды для детей белорусской общины «Крыница» прошёл открытый урок рисования, посвящённый предстоящему Дню Независимости Республики Беларусь. Его провела Оксана Юозайтене, член общины «Крыница», дипломированный художник и искусствовед.



Во время урока дети из воскресной школы «Верасок» в рисунках рассказали о своих впечатлениях от посещения Беларуси.



Активно рисовала семья Леоновых - Тихон (13 лет), Николай (11 лет), Мария (8 лет), а также Ульяна Юозайтите (12 лет), Владимир Малов (9 лет), Дарина Позднякович (8 лет) и Мария Рогачёва (8 лет).



Накануне 3 июля жюри подведёт итоги конкурса и объявит победителей, которых ждут призы. В дальнейшем, из рисунков будет сформирована экспозиция, её планируют показать в различных городах Литвы и в Минске.



Ирина БЕЛЯЕВА,



«Обзор»



Елена ЗАБЕЛЬСКАЯ



Фото Оксаны Юозайтене



Во время подписания документа поддержать председателей и познакомиться пришли их коллеги и соратники.В Клайпеде соглашение подписали в Центре национальных культур (директор Елена Буткявичене). Его сотрудники содействовали проведению «моста дружбы» между двумя странами.Солистки вокального ансамбля «Купалинка» литовской Клайпеды Валентина Снигур и Ирина Симачёва украсили атмосферу онлайн-встречи соотечественников песнями на белорусском языке - языке Родины, являющимся основой национальной идентичности.Подписанный договор послужит плодотворной совместной деятельности, популяризации и распространению белорусской культуры.К слову, дети Литвы в возрасте от 3 до 18 лет сейчас участвуют в конкурсе юных художников, приуроченному ко Дню независимости Республики Беларусь, который празднуется 3 июля.Конкурс «Я рисую Беларусь» проводится по инициативе Республиканского центра национальных культур Минска для белорусских общественные организаций Литвы при поддержке Посольства Республики Беларусь в Литве.Конкурс, посвящённый Дню независимости Беларуси, в Литве курирует Елена Забельская, заместитель председателя Совета белорусских общественных организаций Литвы, учитель гимназии им. Ф. Скарины в Вильнюсе.Фотографии работ принимаются до 15 июня по электронной почте.5 июня в Центре национальных культур Клайпеды для детей белорусской общины «Крыница» прошёл открытый урок рисования, посвящённый предстоящему Дню Независимости Республики Беларусь. Его провела Оксана Юозайтене, член общины «Крыница», дипломированный художник и искусствовед.Во время урока дети из воскресной школы «Верасок» в рисунках рассказали о своих впечатлениях от посещения Беларуси.Активно рисовала семья Леоновых - Тихон (13 лет), Николай (11 лет), Мария (8 лет), а также Ульяна Юозайтите (12 лет), Владимир Малов (9 лет), Дарина Позднякович (8 лет) и Мария Рогачёва (8 лет).Накануне 3 июля жюри подведёт итоги конкурса и объявит победителей, которых ждут призы. В дальнейшем, из рисунков будет сформирована экспозиция, её планируют показать в различных городах Литвы и в Минске. Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Смоленск, «Купалинка», белорусская община, Николай Логвин, Логвин, «Крыница». Сергей Кривко — статья прочитана 129 раз Комментарии