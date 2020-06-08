«Кауно Жальгирис» настроен решительно 🔊 Воспроизвести Фото: alyga.lt







В третьем туре единственный представитель Каунаса в Лиге А принимал «почти» одноклубников из Вильнюса. Но это противостояние год от года становится всё острее, добавляя эмоций чемпионату Литвы по футболу.



А эмоции, накал матча, среди прочего, можно измерить и количеством карточек, показанных футболистам. В поединке каунасского и вильнюсского «Жальгирисов» было показано 14 карточек. Для сравнения: в двух других матчах третьего тура в общей сложности было показано 8 карточек.



Без потерь идёт только действующий чемпион.



Чемпионат Литвы по футболу-2020



3-й тур



«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:1 (гол: Х.Видемон, 43). Удаления: Р.Садаускас, 78 - «Кауно Жальгирис»; М.Воробьёвас, 89 - «Жальгирис». А эмоции, накал матча, среди прочего, можно измерить и количеством карточек, показанных футболистам. В поединке каунасского и вильнюсского «Жальгирисов» было показано 14 карточек. Для сравнения: в двух других матчах третьего тура в общей сложности было показано 8 карточек.Без потерь идёт только действующий чемпион.«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:1 (гол: Х.Видемон, 43). Удаления: Р.Садаускас, 78 - «Кауно Жальгирис»; М.Воробьёвас, 89 - «Жальгирис». «Панявежис» – «Судува» (Мариямполе) – 1:3 (Ю.Янушевский, 78 - Д.Оффенбахер, 9, Й.Тадич, 36, Э.Янкаускас, 52).



«Ритеряй» (Вильнюс) – «Банга» (Гаргждай) – 0:1 (П.Лотужис, 88).







Бомбардир: 1. Йосип Тадич («Судува») – 2 гола.



Турнирное положение: 1. «Судува» - 9 очков (разница мячей – 5:1), 2. «Жальгирис» - 6 (5:1), 3. «Банга» - 6 (3:1), 4. «Кауно Жальгирис» - 3 (3:2), 5. «Ритеряй» – 3 (1:4), 6. «Панявежис» - 0 (1:9).







В 4-м туре 13-14 июня встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Панявежис», «Банга» - «Жальгирис», «Ритеряй» - «Судува».







Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу — статья прочитана 150 раз Комментарии