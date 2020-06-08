Главная >> Новости >> спорт >> «Кауно Жальгирис» настроен решительно

«Кауно Жальгирис» настроен решительно

Фото: alyga.lt




В третьем туре единственный представитель Каунаса в Лиге А принимал «почти» одноклубников из Вильнюса. Но это противостояние год от года становится всё острее, добавляя эмоций чемпионату Литвы по футболу.

А эмоции, накал матча, среди прочего, можно измерить и количеством карточек, показанных футболистам. В поединке каунасского и вильнюсского «Жальгирисов» было показано 14 карточек. Для сравнения: в двух других матчах третьего тура в общей сложности было показано 8 карточек.

Без потерь идёт только действующий чемпион.

Чемпионат Литвы по футболу-2020


3-й тур

«Кауно Жальгирис» – «Жальгирис» (Вильнюс) – 0:1 (гол: Х.Видемон, 43). Удаления: Р.Садаускас, 78 - «Кауно Жальгирис»; М.Воробьёвас, 89 - «Жальгирис».
«Панявежис» – «Судува» (Мариямполе) – 1:3 (Ю.Янушевский, 78 - Д.Оффенбахер, 9, Й.Тадич, 36, Э.Янкаускас, 52).

«Ритеряй» (Вильнюс) – «Банга» (Гаргждай) – 0:1 (П.Лотужис, 88).



Бомбардир: 1. Йосип Тадич («Судува») – 2 гола.

Турнирное положение: 1. «Судува» - 9 очков (разница мячей – 5:1), 2. «Жальгирис» - 6 (5:1), 3. «Банга» - 6 (3:1), 4. «Кауно Жальгирис» - 3 (3:2), 5. «Ритеряй» – 3 (1:4), 6. «Панявежис» - 0 (1:9).



В 4-м туре 13-14 июня встречаются: «Кауно Жальгирис» - «Панявежис», «Банга» - «Жальгирис», «Ритеряй» - «Судува».



Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, футбол, "Жальгирис", Лига А, результаты матчей, чемпионат Литвы по футболу
статья прочитана 150 раз
добавлена сегодня, 8 июня, 15:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка