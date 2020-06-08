Как экономика Литвы будет преодолевать кризис из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



По показателю привлеченных проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Литва в этом году выпала из двадцатки лидеров европейских стран, свидетельствует исследование инвестиционной привлекательности в Европе, проведенной компанией EY.



Исследование, проводимое в 20-ый раз, также выявило негативное влияние пандемии COVID-19 на настроения инвесторов, однако, по словам экспертов EY, у Литвы во время кризиса больше шансов вновь подняться.



По данным исследования, в прошлом году Литва привлекла 60 проектов ПИИ (в 2018 году – 83), Латвия – 24, Эстония – 27. Такой масштаб инвестиций в прошлом году обеспечил 21-ое место в рейтинге среди 47 стран Европы (в 2018 году – 16 место).



Четыре из пяти инвесторов отметили, что дальнейшие их решения в Европе будут зависеть от планов конкретных государств и пакетов помощи бизнесу после спада в связи с COVID-19. По показателю привлеченных проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Литва в этом году выпала из двадцатки лидеров европейских стран, свидетельствует исследование инвестиционной привлекательности в Европе, проведенной компанией EY.Исследование, проводимое в 20-ый раз, также выявило негативное влияние пандемии COVID-19 на настроения инвесторов, однако, по словам экспертов EY, у Литвы во время кризиса больше шансов вновь подняться.По данным исследования, в прошлом году Литва привлекла 60 проектов ПИИ (в 2018 году – 83), Латвия – 24, Эстония – 27. Такой масштаб инвестиций в прошлом году обеспечил 21-ое место в рейтинге среди 47 стран Европы (в 2018 году – 16 место).Четыре из пяти инвесторов отметили, что дальнейшие их решения в Европе будут зависеть от планов конкретных государств и пакетов помощи бизнесу после спада в связи с COVID-19. "С одной стороны, страны объединяются, ищут общие решения, например, на уровне Евросоюза, с другой стороны, государства конкурируют между собой, чья экономика и бизнес после кризиса займут лучшие позиции", – отметил в сообщении глава консультационного подразделения EY в Балтийских странах Линас Дичпертис.



По его словам, на инвестиционный климат в Литве отрицательно могло повлиять на то, что запаздывает реализация объявленных правительством мер поощрения экономики.



Семь из десяти опрошенных глав компаний отметили, что сильно влияют способность конкретных ведомств и жителей страны принимать и принимать цифровые технологии. В поле зрения инвесторов по-прежнему остаются трудовые навыки, сильный местный рынок, стабильность и политика климатических изменений, потенциал финансовых рынков и ликвидность, меры безопасности, которые предпринимает государство во избежание кризисов в будущем.



По данным исследования, в прошлом году по количеству привлеченных проектов ПИИ (1197) в лидеры вырвалась Франция – она опередила возглавлявшее рейтинг ни один год Соединенное Королевство (1109 проектов).



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Департамент статистики Литвы подсчитал, что за год цены на услуги в Литве выросли на 4,8%, и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицам говорит, что таким образом предприятия могут пытаться компенсировать убытки, однако рост цен может снизить занятость населения и отпугнуть туристов.



Между тем экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, что цена растут из-за повышения зарплат. По его словам, если цены станут снижаться, кризис в стране обострится.



"Во время экономического спада вполне естественно не повышать цены или даже временно их снизить, чтобы поддержать опреленный масштаб оборота, чтобы не нужно было увольнять работников или закрывать определенную часть бизнеса. Кроме того, цены на немалую часть компонентов, которые используются в предоставлении услуг, снизились", - сказал Ж. Маурицас BNS.



"С учетом того, что доходы населения в этом году упадут из-за возросшей неопределенности и нежелания тратить деньги на услуги не первой необходимости, спрос или сумма денег, которая будет потрачена, в этом секторе должна снизиться. Поскольку цены продолжают расти, разумеется, не всем хватит места под солнцем. Вомзожна такая ситуация, когда услуги подорожают, но у нас будет намного меньше предприятий и работников, которые будут предоставлять эти услуги, и цены будут выше, но занятность ниже", - добавил он.



Между тем Н. Мачюлис говорит, что цены растут, так как росли затраты на труд, зарплаты. По его словам, снижение цен на услуги было бы плохой тенденцией, сигнализирующей как раз о том, что зарплаты не смогут повышаться, а занятность будет снижаться.



"Нужно обратить внимание на то, что речь идет о годовом изменении цен на услгуги, которые повысились примерно на 5%, однако за тот же период зарплаты выросли примерно на одну десятую. (...) Когда на столько растут затраты на труд, наверное, не нужно ожидать, что цены будут снижаться", - сказал BNS Н. Мачюлис.



По данным Департамента статистики, цены на товары за месяц снизились на 0,8%, цены на услуги повысились на 0,2%. За год цены на потребительские товары снизились на 1,6%, на услуги - выросли на 4,8%.



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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что новые инвестиции должны не только облегчить выход из нынешнего кризиса, но и поднять Литвы на другой уровень развития и производительности.



Это глава государства сказал после встречи с членами правительства, ответственными за области самого большого европейского финансирования.



"Мы должны быть готовы со смыслом инвестировать средства в секторы, которые будут в дальнейшем создавать самую большую добавленную стоимость", - сказал Г. Науседа для пресс-релиза.



"Новые инвестиции должны не только облегчить выход из нынешнего экономического кризиса, но и поднять Литву на другой уровень развития и производительности, обеспечить более высокие доходы населентю. Это необходимо при создании государства благосостояния", - сказал он.



По словам главы государства, приоритетами Литвы являются реформы образования и здравоохранения, дигитализация, приспособление к изменениям климата, развитие науки и инноваций, укрепление промышленности, интеграция во внутренний рынок ЕС, особенно в плане реализации инфраструктурных проектов и укрепления позиций в глобальных цепях поставок и производства.



На встрече также обсуждалась нынешняя ситуация с многолетней финансовой программой Евросоюза (ЕС). Глава государства подчеркнул, что новые возможности для Литвы предлагает новый временный Фонд восстановления Ервопы, из которого Литва до 2024 года может рассчитывать получить 3,908 млрд евро дотаций и, в случае необходимости, кредит в объеме 2,059 млрд евро.



Во встрече участвовали министры финансов, сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, экономики и инноваций, образования и науки, иностранных дел.



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Фонд помощи бизнесу (ФПБ) объемом до 1 млрд евро в Литве должен начать действовать в конце лета, говорит первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас.



Ранее сообщалось, что ФПБ может заработать в июне.



"Старт фонда действительно откладывается с учетом того, что и согласование с Еврокомиссией (ЕК) затянулось, и то, что инвестируется очень много, (нужно) выбрать структуру управления, независимых эксертов, (...) и очень правильный способ управления, и стратегическое инвестирование", - сказал Л. Савицкас на пресс-конференции в понедельник.



"Так что в конце лета этот фонд уже точно должен действовать на полную мощность", - добавил он.



Создание ФПБ началось после того, как ЕК утвердила план ФПБ Литвы. ЕК в мае одобрила схему государственной помощи в Литве, которая позволит привлечь инвестиции стоимостью до 1 млрд евро на средние и крупные предприятия, пострадавшие от вспышки коронавируса COVID-19.



Правительство Литвы сделает первоначальную инвестицию в размере 100 млн евро и гарантирует облигации стоимостью до 400 млн евро, которые будут выпущены для привлечения дополнительных средств в фонд. Ожидается, что еще 500 млн евро будет привлечено в фонд от частных инвесторов. инф."Обзор" BNS.LT , BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: рейтинг, инвестиции География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии