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МИД Литвы отозвал предупреждение о поездках в Испанию и на Мальту



Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что с понедельника отзывает действовавшее ранее предупреждение не ездить в Испанию и на Мальту.

По информации МИД, предупреждение не ездить в Соединенное Королевство, Швецию и Португалию остается в силе.

Министерство также призывает отказаться от поездок в Бельгию и Ирландию, которые не являются необходимыми, поскольку там уровень заболевания COVID-19 превышает 15 заболеваний на 100 тыс. жителей за последние 14 дней.

Также с понедельника обновлен список государств, из которых в Литву могут прибывать иностранцы. Граждане Литвы могут возвращаться в страну всегда, однако в представленном списке отмечается, что по возвращении им придется соблюдать самоизоляцию.

Министерство здравоохранения сообщает, что в Литву на этой неделе еще не разрешается прибывать иностранцам из Швеции, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, Португалии. Иностранцы, которые прибывают из Бельгии и Ирландии, должны соблюдать 14-дневную изоляцию.
В связи с ростом числа заболеваний в Швеции, по прибытии в Литву будет применяться изоляция в 14 дней даже в том, случае, если лицо прибыло в Швецию транзитом из Норвегии или Дании.

МИД подчеркнул, что ситуация может меняться очень быстро и это может обусловить возобновление ограничений как за границей, так и в Литве.

"Граждан Литвы, планирующих поездки за границу, особенно за пределы Европы, призывают особо ответственно оценивать возможные препятствия для поездки и поинтересоваться требованиями изоляции в этих странах к прибывающим", – предупреждает МИД.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 8 июня, 11:20

Комментарии

Ира
8 июня, 11:50
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Самим надо.
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