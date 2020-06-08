МИД Литвы отозвал предупреждение о поездках в Испанию и на Мальту 🔊 Воспроизвести



Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что с понедельника отзывает действовавшее ранее предупреждение не ездить в Испанию и на Мальту.



По информации МИД, предупреждение не ездить в Соединенное Королевство, Швецию и Португалию остается в силе.



Министерство также призывает отказаться от поездок в Бельгию и Ирландию, которые не являются необходимыми, поскольку там уровень заболевания COVID-19 превышает 15 заболеваний на 100 тыс. жителей за последние 14 дней.



Также с понедельника обновлен список государств, из которых в Литву могут прибывать иностранцы. Граждане Литвы могут возвращаться в страну всегда, однако в представленном списке отмечается, что по возвращении им придется соблюдать самоизоляцию.



Министерство здравоохранения сообщает, что в Литву на этой неделе еще не разрешается прибывать иностранцам из Швеции, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, Португалии. Иностранцы, которые прибывают из Бельгии и Ирландии, должны соблюдать 14-дневную изоляцию. Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что с понедельника отзывает действовавшее ранее предупреждение не ездить в Испанию и на Мальту.По информации МИД, предупреждение не ездить в Соединенное Королевство, Швецию и Португалию остается в силе.Министерство также призывает отказаться от поездок в Бельгию и Ирландию, которые не являются необходимыми, поскольку там уровень заболевания COVID-19 превышает 15 заболеваний на 100 тыс. жителей за последние 14 дней.Также с понедельника обновлен список государств, из которых в Литву могут прибывать иностранцы. Граждане Литвы могут возвращаться в страну всегда, однако в представленном списке отмечается, что по возвращении им придется соблюдать самоизоляцию.Министерство здравоохранения сообщает, что в Литву на этой неделе еще не разрешается прибывать иностранцам из Швеции, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, Португалии. Иностранцы, которые прибывают из Бельгии и Ирландии, должны соблюдать 14-дневную изоляцию. В связи с ростом числа заболеваний в Швеции, по прибытии в Литву будет применяться изоляция в 14 дней даже в том, случае, если лицо прибыло в Швецию транзитом из Норвегии или Дании.



МИД подчеркнул, что ситуация может меняться очень быстро и это может обусловить возобновление ограничений как за границей, так и в Литве.



"Граждан Литвы, планирующих поездки за границу, особенно за пределы Европы, призывают особо ответственно оценивать возможные препятствия для поездки и поинтересоваться требованиями изоляции в этих странах к прибывающим", – предупреждает МИД. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии