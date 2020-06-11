Детское увлечение, ставшее любимым делом 🔊 Воспроизвести В детстве мы мечтаем быть космонавтами, пилотами, знаменитыми футболистами, моделями, медсёстрами, певицами... Однако, став взрослыми, мы забываем об этом, и зачастую наши профессии не имеют ничего общего с нашими детскими мечтами.



Жительница Вильнюса, директор сети цветочных салонов «Glamelija» Алёна Ушановене не забыла о своём детском увлечении цветами, и спустя несколько лет после окончания школы, снова вернулась к нему. И не только вернулась, но и сделала это увлечение своей профессией. О том, как же это произошло, мы и поговорим с ней в этом интервью.



- Когда и как возникло Ваше увлечение цветами?



- Увлечение цветами возникло в детстве, потому что жила я, можно сказать, в лесу - родительский дом находился среди лесов. Постоянно в полях, в лесах, бабушка с мамой цветы выращивали. И лес, поля, цветы меня очень привлекали. С детства делала уже какие-то композиции, когда ещё знать не знала, что такое флористика. Но родители уже понимали, что это не просто так, что это уже какое-то творчество. Жительница Вильнюса, директор сети цветочных салонов «Glamelija» Алёна Ушановене не забыла о своём детском увлечении цветами, и спустя несколько лет после окончания школы, снова вернулась к нему. И не только вернулась, но и сделала это увлечение своей профессией. О том, как же это произошло, мы и поговорим с ней в этом интервью.- Увлечение цветами возникло в детстве, потому что жила я, можно сказать, в лесу - родительский дом находился среди лесов. Постоянно в полях, в лесах, бабушка с мамой цветы выращивали. И лес, поля, цветы меня очень привлекали. С детства делала уже какие-то композиции, когда ещё знать не знала, что такое флористика. Но родители уже понимали, что это не просто так, что это уже какое-то творчество. - Вы пошли учиться на флориста после окончания школы?



- Я хотела пойти сразу после окончания школы на флориста, но меня отговорили, и я пошла на рекламу. Закончила «Изготовление рекламы», «Менеджмент рекламы» и потом всё равно пошла учиться на флориста.



- А кто отговорил?



- В самом техникуме отговорили, посоветовали идти на более перспективную специальность, потому что оценки в дипломе были хорошие, к тому же, как раз собирался первый набор рекламистов. Я закончила «Изготовление рекламы» - „Reklamos gamyba“. Мы - первый выпуск рекламистов в Литве. Флористика тогда тоже набирала людей, но я довольно быстро передумала на тот момент.



- А как Вы снова вернулись к своему любимому увлечению?



- Уже с двумя дипломами рекламиста, я работала менеджером по персоналу в офисе и, уйдя в декрет, занялась композициями. “Свит дизайн” (“Sweet design” (англ.) – сладкий дизайн, - Примеч. автора ) называется. Это композиции из бумаги, конфет. Начала делать и продавать свои работы. Фейсбук-страничку сделала и поняла, что мне не хватает таких технических, именно флористических, знаний, потому что «свит дизайну» не обучали в Литве. И уже была мысль – начинать свой бизнес. Я понимала, что только на конфетах я не продержусь, поэтому я решила всё совместить и идти на флористику учиться.



- А «свит дизайном» Вы занимаетесь до сих пор или забросили это дело?



- Сейчас забросила. Сейчас даже в те же букеты, коробки из цветов я добавляю иногда фрукты и конфеты, но чисто «свит дизайном» на данный момент не занимаюсь. На фейсбуке есть страничка, на которой можно посмотреть мои работы. Простыми поделками заниматься мне не было интересно, я брала такие большие, эксклюзивные заказы. Хотелось что-то сделать, чего в Литве не делают.



- Всем известно, что открыть своё дело и остаться на плаву очень не просто. Особенно в наш век жестокой и беспощадной конкуренции. Скажите, с какими трудностями Вам пришлось столкнуться на пути к успеху и признанию?



- Во-первых, так как мы работаем в столице – очень большая конкуренция. Цветочники с опытом смотрели на меня немного свысока, много кто не верил, что у меня получится, что я продержусь. Многие думали, что вот один магазин открыла и этим всё и закончится.



- А родные, близкие Вас поддерживали?



- Поддерживали, переживали, потому что знали какую ответственность на себя беру. Знают мой характер, что я на малом не остановлюсь, что буду дальше развиваться. Знают, что я работаю порой 24 часа в сутки. Переживают за здоровье, как всё выдержу, потому что сейчас двое деток есть. Всё это совмещать надо, и нигде нельзя опустить планку.



- Сколько лет пришлось потратить для того, чтобы твёрдо и уверенно стоять на ногах?



- Летом фирме будет 4 года. И всё равно я не скажу, что я твёрдо стою на ногах, потому что фирма ещё находится в таком этапе развития, ещё есть много планов, которые надо осуществить.



- На сегодняшний день сколько у Вас филиалов и где?



- На сегодняшний день в Вильнюсе - три салона. Мы находимся в торговых центрах. Первый салон находится в Новой Вильне, второй на Лепкальнё – в липовской «Максиме», и третий салон - в новой «Максиме» в Сантаришках. Но на этом останавливаться мы не собираемся.



Мы планируем расширяться, потому что спрос есть. И это не только люди, которые обкупаются в «Максимах». К нам приезжают и из других районов, люди заказывают по Интернету. На данный момент у нас 6 флористов. Мы теперь открыли интернет-магазин, сами развозим доставки, в том числе и я.



- Иными словами, во время карантина спрос был? Вы не сильно ощутили на себе последствия карантина?



- У нас основная торговля, конечно, идёт в самих салонах, поэтому, естественно, почувствовали. Доставляли мы и во время карантина, но этих доставок не было очень много. Зато, во время карантина, мы наконец-то запустили интернет-магазин.



- Сейчас у нас карантин, многие болеют. Может посоветуете какое-нибудь растение, которое можно держать дома и оно улучшит здоровье людям?



- Чтобы очень уж сильно отразилось на здоровье, то, наверное, нет такого растения. Больше растения нужны для позитива, конечно, для настроения. Советую иметь цветы, в вазу ставить сезонные цветы и таким образом поднимать себе настроение. Вообще, я не сторонник только гомеопатических средств. Я использую, конечно, гомеопатию, но на неё 100% не рассчитываю. Для поддержания жизненных сил да, конечно, можно её использовать, но я всё-таки за медицину.



- А какие цветы лучше – вазонные или срезанные? Ведь бытует мнение, что срезанные цветы, умирая, отдают в пространство плохую энергетику. Как Вы считаете?



- Я считаю, что не один цветок не даёт плохой энергетики, потому что или сам ты купил этот цветок, или тебе его подарили – это всё равно какая-то положительная эмоция. А насчёт того, вазонный или срезанный цветок – по-разному. Кто-то любит долгоиграющие цветы, то есть вазонный цветок, и он стоит несколько месяцев, годами. А кто-то, наоборот, любит каждую неделю обновлять, допустим, сегодня букет жёлтых тюльпанов, завтра – букетик фрезий. Это и разные ароматы, и разные цвета. Всё от человека зависит.



- Вы упомянули, что у Вас двое детей. Скажите, Ваши дети разделяют Вашу любовь к цветам? Они хотят быть похожими на Вас?



- Они к нашему семейному бизнесу, цветочному, относятся по-разному. Сыну больше нравится ездить со мной и грузить те же коробки. Иными словами, физическая, мужская работа. Дочке больше нравится сделать маленький букетик. Так как я ещё занимаюсь выращиванием цветов, то ей тоже нравится посадить, наблюдать как этот цветочек вырастет. Она больше творчески подходит к этому.



- Они хотят в будущем стать флористами?



- Дочка говорит, что хочет, а сын нет, наверное. Он видит в семье как папа работает. Папина работа больше такая физическая. Он хочет быть больше похожим на папу. Мамина работа более творческая, поэтому, конечно, дочка больше хочет этим заниматься.



- А способности к рисованию есть у них? Ведь флорист это ещё и дизайнер – надо создать эскиз букета сначала на бумаге, а потом уже компоновать его вживую.



- Мы рисуем, но редко. Какие-то проекты. Но, в основном, это всё в голове. Выполняя какой-то заказ, создавая букет, лично я уже заранее вижу как он будет выглядеть, и тогда я уже отбираю цветы, которые мне нужны и компоную, связываю букет.



- Напоследок, не могли бы Вы дать несколько советов по правильному уходу за цветами в домашних условиях?



- Что касается срезанных цветов, во-первых, нужно транспортировать их правильно. Надо везти в бумаге, нужно, чтобы в машине не было душно, то есть стараться их перевозить в прохладе. Домой принесёте, обязательно подрежьте кончики цветов, потому что место среза засыхает. Если Вы сразу принесёте домой и поставите в воду, то это место не будет давать цветку пить воду. Необходимо обновить этот срез, и тогда опять откроются капилляры растения, и оно начнёт пить воду. В воду желательно ставить холодную, держать не на солнце, но и не на сквозняке. Воду менять каждый день, и каждый раз подрезать цветок.



Цветы одного вида стоят дольше в вазе, если это букет микс, то он будет держаться меньше, потому что могут быть в букете те цветы, которые вырабатывают слизь, закупоривающую капилляры других растений.



Что касается вазонных цветов, советую выбирать их в проверенных магазинах. Например, мы в своих салонах присматриваем за вазонными цветами, опрыскиваем их, они у нас не стоят в целлофановой упаковке, не преют. Иными словами, мы за ними уже в салоне присматриваем. Приносите домой, нужно подобрать кашпо, горшок, в котором будет стоять цветок, полить. Вазонные цветы лучше не ставить на открытое солнце, на ту сторону, где целый день солнце. Растения боятся сквозняков. И в месте, где покупаете, выясните какие условия содержания нужны для этого цветка. Какой-то цветок может находиться в тени, допустим, он в тени себя чувствует лучше, чем на открытом солнце. Другой цветок, наоборот, любит солнце. Учтите отопление в доме - радиаторы, отапливаемые полы. Если у Вас отапливаемый пол, должны быть какая-то подставка, чтобы вазон не стоял на полу. Дайте воде отстояться и тогда поливайте, чтобы известковый налёт не оставался на земле.



- Спасибо за столь интересную беседу.



Беседовала Виолетта ГРЕЙЦЮН,



«Обзор» - Я хотела пойти сразу после окончания школы на флориста, но меня отговорили, и я пошла на рекламу. Закончила «Изготовление рекламы», «Менеджмент рекламы» и потом всё равно пошла учиться на флориста.- В самом техникуме отговорили, посоветовали идти на более перспективную специальность, потому что оценки в дипломе были хорошие, к тому же, как раз собирался первый набор рекламистов. Я закончила «Изготовление рекламы» - „Reklamos gamyba“. Мы - первый выпуск рекламистов в Литве. Флористика тогда тоже набирала людей, но я довольно быстро передумала на тот момент.- Уже с двумя дипломами рекламиста, я работала менеджером по персоналу в офисе и, уйдя в декрет, занялась композициями. “Свит дизайн” (“Sweet design” (англ.) – сладкий дизайн, - Примеч. автора ) называется. Это композиции из бумаги, конфет. Начала делать и продавать свои работы. Фейсбук-страничку сделала и поняла, что мне не хватает таких технических, именно флористических, знаний, потому что «свит дизайну» не обучали в Литве. И уже была мысль – начинать свой бизнес. Я понимала, что только на конфетах я не продержусь, поэтому я решила всё совместить и идти на флористику учиться.- Сейчас забросила. Сейчас даже в те же букеты, коробки из цветов я добавляю иногда фрукты и конфеты, но чисто «свит дизайном» на данный момент не занимаюсь. На фейсбуке есть страничка, на которой можно посмотреть мои работы. Простыми поделками заниматься мне не было интересно, я брала такие большие, эксклюзивные заказы. Хотелось что-то сделать, чего в Литве не делают.- Во-первых, так как мы работаем в столице – очень большая конкуренция. Цветочники с опытом смотрели на меня немного свысока, много кто не верил, что у меня получится, что я продержусь. Многие думали, что вот один магазин открыла и этим всё и закончится.- Поддерживали, переживали, потому что знали какую ответственность на себя беру. Знают мой характер, что я на малом не остановлюсь, что буду дальше развиваться. Знают, что я работаю порой 24 часа в сутки. Переживают за здоровье, как всё выдержу, потому что сейчас двое деток есть. Всё это совмещать надо, и нигде нельзя опустить планку.- Летом фирме будет 4 года. И всё равно я не скажу, что я твёрдо стою на ногах, потому что фирма ещё находится в таком этапе развития, ещё есть много планов, которые надо осуществить.- На сегодняшний день в Вильнюсе - три салона. Мы находимся в торговых центрах. Первый салон находится в Новой Вильне, второй на Лепкальнё – в липовской «Максиме», и третий салон - в новой «Максиме» в Сантаришках. Но на этом останавливаться мы не собираемся.Мы планируем расширяться, потому что спрос есть. И это не только люди, которые обкупаются в «Максимах». К нам приезжают и из других районов, люди заказывают по Интернету. На данный момент у нас 6 флористов. Мы теперь открыли интернет-магазин, сами развозим доставки, в том числе и я.- У нас основная торговля, конечно, идёт в самих салонах, поэтому, естественно, почувствовали. Доставляли мы и во время карантина, но этих доставок не было очень много. Зато, во время карантина, мы наконец-то запустили интернет-магазин.- Чтобы очень уж сильно отразилось на здоровье, то, наверное, нет такого растения. Больше растения нужны для позитива, конечно, для настроения. Советую иметь цветы, в вазу ставить сезонные цветы и таким образом поднимать себе настроение. Вообще, я не сторонник только гомеопатических средств. Я использую, конечно, гомеопатию, но на неё 100% не рассчитываю. Для поддержания жизненных сил да, конечно, можно её использовать, но я всё-таки за медицину.- Я считаю, что не один цветок не даёт плохой энергетики, потому что или сам ты купил этот цветок, или тебе его подарили – это всё равно какая-то положительная эмоция. А насчёт того, вазонный или срезанный цветок – по-разному. Кто-то любит долгоиграющие цветы, то есть вазонный цветок, и он стоит несколько месяцев, годами. А кто-то, наоборот, любит каждую неделю обновлять, допустим, сегодня букет жёлтых тюльпанов, завтра – букетик фрезий. Это и разные ароматы, и разные цвета. Всё от человека зависит.- Они к нашему семейному бизнесу, цветочному, относятся по-разному. Сыну больше нравится ездить со мной и грузить те же коробки. Иными словами, физическая, мужская работа. Дочке больше нравится сделать маленький букетик. Так как я ещё занимаюсь выращиванием цветов, то ей тоже нравится посадить, наблюдать как этот цветочек вырастет. Она больше творчески подходит к этому.- Дочка говорит, что хочет, а сын нет, наверное. Он видит в семье как папа работает. Папина работа больше такая физическая. Он хочет быть больше похожим на папу. Мамина работа более творческая, поэтому, конечно, дочка больше хочет этим заниматься.- Мы рисуем, но редко. Какие-то проекты. Но, в основном, это всё в голове. Выполняя какой-то заказ, создавая букет, лично я уже заранее вижу как он будет выглядеть, и тогда я уже отбираю цветы, которые мне нужны и компоную, связываю букет.- Что касается срезанных цветов, во-первых, нужно транспортировать их правильно. Надо везти в бумаге, нужно, чтобы в машине не было душно, то есть стараться их перевозить в прохладе. Домой принесёте, обязательно подрежьте кончики цветов, потому что место среза засыхает. Если Вы сразу принесёте домой и поставите в воду, то это место не будет давать цветку пить воду. Необходимо обновить этот срез, и тогда опять откроются капилляры растения, и оно начнёт пить воду. В воду желательно ставить холодную, держать не на солнце, но и не на сквозняке. Воду менять каждый день, и каждый раз подрезать цветок.Цветы одного вида стоят дольше в вазе, если это букет микс, то он будет держаться меньше, потому что могут быть в букете те цветы, которые вырабатывают слизь, закупоривающую капилляры других растений.Что касается вазонных цветов, советую выбирать их в проверенных магазинах. Например, мы в своих салонах присматриваем за вазонными цветами, опрыскиваем их, они у нас не стоят в целлофановой упаковке, не преют. Иными словами, мы за ними уже в салоне присматриваем. Приносите домой, нужно подобрать кашпо, горшок, в котором будет стоять цветок, полить. Вазонные цветы лучше не ставить на открытое солнце, на ту сторону, где целый день солнце. Растения боятся сквозняков. И в месте, где покупаете, выясните какие условия содержания нужны для этого цветка. Какой-то цветок может находиться в тени, допустим, он в тени себя чувствует лучше, чем на открытом солнце. Другой цветок, наоборот, любит солнце. Учтите отопление в доме - радиаторы, отапливаемые полы. Если у Вас отапливаемый пол, должны быть какая-то подставка, чтобы вазон не стоял на полу. Дайте воде отстояться и тогда поливайте, чтобы известковый налёт не оставался на земле. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: цветы, «Glamelija», Алёна Ушановене, вазон — статья прочитана 198 раз Комментарии