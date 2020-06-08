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Минюст Литвы объявил отбор в судьи Общего суда ЕС
В пятницу после двухлетнего перерыва Министерство юстиции Литвы объявило отбор на позицию судьи Общего суда Евросоюза. Заявки принимаются до 14 июня.
В данный момент в этом суде работают назначенные с одобрения сейма бывший судья Верховного суда Литвы Римвидас Норкус и Виргилиюс Валанчюс. Хотя срок полномочий последнего завершился в октябре прошлого года, он работает до сих пор, потому что не был найден компромисс по новой кандидатуре.
Министерство планирует, что новый представитель Литвы в этом суде начнет работать в четвертом квартале этого года.
До сих пор были отклонены два кандидата в Общий суд – утвержденную в январе прошлого года кандидатуру бывшего тогда судьей Конституционного суда Гедиминаса Месониса отклонил оценочный комитет в Люксембурге. Между тем, выдвинутый правительством в июле прошлого года еще на один срок В. Валанчюс был отклонен президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Как сообщил портал lrt.lt, президент призвал министерство объявить отбор как можно быстрее.
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: суд, ЕС, кандидатура
География: Литва
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