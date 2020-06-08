Минюст Литвы объявил отбор в судьи Общего суда ЕС 🔊 Воспроизвести



В пятницу после двухлетнего перерыва Министерство юстиции Литвы объявило отбор на позицию судьи Общего суда Евросоюза. Заявки принимаются до 14 июня.



В данный момент в этом суде работают назначенные с одобрения сейма бывший судья Верховного суда Литвы Римвидас Норкус и Виргилиюс Валанчюс. Хотя срок полномочий последнего завершился в октябре прошлого года, он работает до сих пор, потому что не был найден компромисс по новой кандидатуре.



Министерство планирует, что новый представитель Литвы в этом суде начнет работать в четвертом квартале этого года.



До сих пор были отклонены два кандидата в Общий суд – утвержденную в январе прошлого года кандидатуру бывшего тогда судьей Конституционного суда Гедиминаса Месониса отклонил оценочный комитет в Люксембурге. Между тем, выдвинутый правительством в июле прошлого года еще на один срок В. Валанчюс был отклонен президентом Литвы Гитанасом Науседой.



Как сообщил портал lrt.lt, президент призвал министерство объявить отбор как можно быстрее. В пятницу после двухлетнего перерыва Министерство юстиции Литвы объявило отбор на позицию судьи Общего суда Евросоюза. Заявки принимаются до 14 июня.В данный момент в этом суде работают назначенные с одобрения сейма бывший судья Верховного суда Литвы Римвидас Норкус и Виргилиюс Валанчюс. Хотя срок полномочий последнего завершился в октябре прошлого года, он работает до сих пор, потому что не был найден компромисс по новой кандидатуре.Министерство планирует, что новый представитель Литвы в этом суде начнет работать в четвертом квартале этого года.До сих пор были отклонены два кандидата в Общий суд – утвержденную в январе прошлого года кандидатуру бывшего тогда судьей Конституционного суда Гедиминаса Месониса отклонил оценочный комитет в Люксембурге. Между тем, выдвинутый правительством в июле прошлого года еще на один срок В. Валанчюс был отклонен президентом Литвы Гитанасом Науседой.Как сообщил портал lrt.lt, президент призвал министерство объявить отбор как можно быстрее. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: суд, ЕС, кандидатура География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии