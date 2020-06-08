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В Раде предложили переименовать проспект в Киеве в честь Джорджа Флойда

Иллюстрация raupress.ru


В Верховной раде Украины предложили объявить в стране неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США, сообщает EADaily.

С таким предложением выступил депутат парламента от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда», — написал нардеп в своем Telegram-канале.
На этом политик не остановился и обратился к главе раскольной ПЦУ Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда» и назначить день его почитания в церкви.

А от премьер-министра Украины Кива потребовал выделить 10 миллионов долларов для семьи Флойда, а его самого причислить к «павшим героям Майдана».

«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал „революцию достоинства“ в США», — призвал депутат.

Ранее EADaily сообщало о том, что 80% жителей США считают, что власти потеряли контроль над ситуацией в стране после гибели 25 мая чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
eadaily.com
Категории: общество, в мире
Ключевые слова: США, улица, Рада, протесты, войска, Флойд
География: Украина
статья прочитана 119 раз
добавлена сегодня, 8 июня, 13:00

Комментарии

Alexandr
8 июня, 13:04
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А я было подумал, Одесса на Украине совсем уже выродилась! Зачёт!!!
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