В Раде предложили переименовать проспект в Киеве в честь Джорджа Флойда 🔊 Воспроизвести Иллюстрация raupress.ru



В Верховной раде Украины предложили объявить в стране неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США, сообщает



С таким предложением выступил депутат парламента от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.



«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда», — написал нардеп в своем Telegram-канале. В Верховной раде Украины предложили объявить в стране неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в честь Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США, сообщает EADaily С таким предложением выступил депутат парламента от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.«В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью темнокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда», — написал нардеп в своем Telegram-канале. На этом политик не остановился и обратился к главе раскольной ПЦУ Епифанию с предложением «канонизировать невинно убиенного Флойда» и назначить день его почитания в церкви.



А от премьер-министра Украины Кива потребовал выделить 10 миллионов долларов для семьи Флойда, а его самого причислить к «павшим героям Майдана».



«Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной сотни, как человека, который начал „революцию достоинства“ в США», — призвал депутат.



Ранее EADaily сообщало о том, что 80% жителей США считают, что власти потеряли контроль над ситуацией в стране после гибели 25 мая чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). eadaily.com Категории: общество, в мире Ключевые слова: США, улица, Рада, протесты, войска, Флойд География: Украина — статья прочитана 119 раз Комментарии