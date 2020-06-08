Минобороны Литвы должно будет возместить ущерб бывшему командующему ВВС 🔊 Воспроизвести Экс-командующий ВВС Литвы Аудронюс Навицкас фото: delfi.lt



Министерство обороны Литвы должно будет возместить 5 тыс. евро неимущественного ущерба, нанесенного бывшему командующему Военно-воздушными силами (ВВС) Литвы Аудронюсу Навицкасу, постановил Главный административный суд Литвы, отклонивший жалобу министерства и оставивший в силе без изменений решение суда более низкой инстанции.



Министерство также должно будет выплатить 60 евро 33 цента имущественного ущерба и покрыть расходы на судебные разбирательства.



"Суд первой инстанции всесторонне и объективно установил важные для дела фактические обстоятельства, должным образом трактовал и применил правовые акты, регулирующие правовые отношения в споре, а также принял законное, обоснованное и справедливое решение", – говорится в постановлении суда. Министерство обороны Литвы должно будет возместить 5 тыс. евро неимущественного ущерба, нанесенного бывшему командующему Военно-воздушными силами (ВВС) Литвы Аудронюсу Навицкасу, постановил Главный административный суд Литвы, отклонивший жалобу министерства и оставивший в силе без изменений решение суда более низкой инстанции.Министерство также должно будет выплатить 60 евро 33 цента имущественного ущерба и покрыть расходы на судебные разбирательства."Суд первой инстанции всесторонне и объективно установил важные для дела фактические обстоятельства, должным образом трактовал и применил правовые акты, регулирующие правовые отношения в споре, а также принял законное, обоснованное и справедливое решение", – говорится в постановлении суда. Он является окончательным и обжалованию не подлежит.



В начале 2018 года командующий ВВС А. Навицкас обратился в Вильнюсский окружной административный суд за компенсацией по причине незаконного отстранения от обязанностей. Суд принял решение в пользу офицера, однако Минобороны обжаловало его в суде высшей инстанции.



В интервью BNS адвокат А. Навицкаса Герда Сторпирштене отметила, что министерство заплатит за материальные убытки, но риторически вопрошала о том, кто восстановит репутацию офицера, ведь ни Минобороны, ни армия не принесли извинений.



Министерство обороны утверждало, что А. Навицкас не выполнил решение Службы оборонных ресурсов о том, чтобы не ремонтировать военные вертолеты в России. Он был уволен осенью 2016 года. Затем его вернули на должность на короткий срок и через несколько месяцев уволили с профессиональной службы за принижение имени министра обороны и командующего ВС.



А. Навицкас обратился в суд в связи с увольнением.



Направление предназначенных для поиска и спасения вертолетов "Ми-8" на ремонт в Россию было остановлено на последнем этапе, оно прошло фильтры нескольких сотрудников системы обороны. По мнению МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошёл бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях для Москвы и внешней политикой Литвы.



В итоге вертолеты отремонтировали с привлечением субподрядчиков в Азербайджане. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: суд, увольнение, ВВС, командующий География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии