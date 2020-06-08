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Первый канал показал кадры беспорядков в США вместо титров фильма Брат-2

STB/TASS


Российский Первый канал в воскресенье вечером показал в эфире фильм Алексея Балабанова "Брат-2", однако вместо финальных титров на экранах появились кадры беспорядков в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает ВВС.

В этот момент за кадром продолжала играть песня "Последнее письмо" ("Гудбай, Америка") группы Наутилус Помпилиус, которая сопровождает финальные титры картины.
После этого нарезка плавно перетекла в репортаж корреспондента канала о протестах в США и программу "Время".



Свое решение канал никак не комментирвал, однако произошедшее вызвало огромный интерес у пользователей соцсетей. Продюсер фильма Сергей Сельянов сказал "Газете.Ru", что не видит проблемы в действиях Первого канала.



Фильм был показан в честь 20-летия его выхода на экраны.

Режиссер картины Алексей Балабанов умер в мае 2013 года, исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб во время схода селя в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в сентябре 2002 года.
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bbc.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, тв, США, пропаганда, Первый, протесты, войска
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добавлена сегодня, 8 июня, 10:00

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