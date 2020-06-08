Первый канал показал кадры беспорядков в США вместо титров фильма Брат-2

Российский Первый канал в воскресенье вечером показал в эфире фильм Алексея Балабанова "Брат-2", однако вместо финальных титров на экранах появились кадры беспорядков в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает ВВС.
В этот момент за кадром продолжала играть песня "Последнее письмо" ("Гудбай, Америка") группы Наутилус Помпилиус, которая сопровождает финальные титры картины.
После этого нарезка плавно перетекла в репортаж корреспондента канала о протестах в США и программу "Время".
Свое решение канал никак не комментирвал, однако произошедшее вызвало огромный интерес у пользователей соцсетей. Продюсер фильма Сергей Сельянов сказал "Газете.Ru", что не видит проблемы в действиях Первого канала.
Фильм был показан в честь 20-летия его выхода на экраны.
Режиссер картины Алексей Балабанов умер в мае 2013 года, исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб во время схода селя в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в сентябре 2002 года.
На Первом канале показали фильм «Брат-2».— Лентач (@the_lentach) June 7, 2020
Но вместо финальных титров под песню «Гудбай, Америка» на экране шли кадры погромов в США
¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/pf2mh06F9i
Свое решение канал никак не комментирвал, однако произошедшее вызвало огромный интерес у пользователей соцсетей. Продюсер фильма Сергей Сельянов сказал "Газете.Ru", что не видит проблемы в действиях Первого канала.
Первый канал после фильма «Брат-2» вместо титров показал сюжет о беспорядках в США под песню «Гудбай, Америка».— Газета.Ru (@GazetaRu) June 7, 2020
Продюсер фильма Сергей Сельянов в беседе с «Газетой.Ru» не увидел в этом нарушения авторских прав https://t.co/1ElEiFtupA pic.twitter.com/sRhGk080B0
Фильм был показан в честь 20-летия его выхода на экраны.
Режиссер картины Алексей Балабанов умер в мае 2013 года, исполнитель главной роли Сергей Бодров-младший погиб во время схода селя в Кармадонском ущелье в Северной Осетии в сентябре 2002 года.