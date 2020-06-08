Коронакризис: важнейшие новости за выходные дни в Литве /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



BNS представляет обзор важнейших новостей о коронакризисе в Литве за минувшие выходные дни:



Распространение вируса. В выходные дни были подтверждены в целом 20 случаев заражения вирусом. У эпидемиологов вызывает беспокойство ситуация с распространением вируса среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район), в целом выявлено 150 человек, вошедших в контакт.



Пять из шести новых случаев коронавируса в Литве связаны с очагами после личных праздников в Кернаве и Кальвяляй, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"Все новые случаи зафиксированы в Вильнюсском уезде, если детальнее - большинство их связано с личными праздниками. Четыре связано с праздником в Кернаве и один - с праздником в Кальвяляй", - сказала BNS в понедельник директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене. BNS представляет обзор важнейших новостей о коронакризисе в Литве за минувшие выходные дни:Распространение вируса. В выходные дни были подтверждены в целом 20 случаев заражения вирусом. У эпидемиологов вызывает беспокойство ситуация с распространением вируса среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район), в целом выявлено 150 человек, вошедших в контакт.



По данным НЦОЗ, всего в этом празднике участвовало восемь человек, шесть из них заболели COVID-19, пока два случая выявлены у их близких.



Как сказала Р. Лингене, случай заражения подтвержден и у участника празднования дня рождения в Кальвяляй.



"Из 15 участвовавших в празднике людей коронавирус уже выявлен у семи. Заражение также установлено у восьми связанных людей" , - сказала представитель НЦОЗ.



По ее словам, в Вильнюсском уезде также установлен один завозной случай - из Великобритании, однако подробностей у НЦОЗ пока нет.



Список стран. Министерство здравоохранения обновило список стран, из которых можно прибывать в Литву. Он вступит в силу с понедельника и будет действовать до 14 июня.



Важные новости, не связанные с коронавирусом:



* В воскресенье на Вильнюсском кладбище Антакальнис состоялись похороны актера театра и кино Гедиминаса Гирдвайниса.



* В субботу члены партии "Порядок и справедливость" начали процесс ликвидации партии и дали старт новой политической силы – партии "Свободы и справедливости", председателем которой избран бывший лидер Ремигиюс Жемайтайтис, а его заместителями стали Артурас Паулаускас и Артурас Зуокас.



* В субботу сотни добровольцев в Литве чистили реки и водоемы – так в стране прошла мировая акция очистки рек River Cleanup.



* В воскресенье поступили сообщения о неисправности перемычки ЛЭП NordBalt, соединяющей Литву и Швецию, в данный момент активированы резервные мощности в трех Балтийских странах.



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За минувшие сутки в Литве были подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1720, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.



Все еще больны 309 заразившихся, выздоровели 1331. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.



С первого июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.



За сутки в Литве проведено 2253 анализа на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 335 тыс. 686.



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На этой неделе из профилактических соображений более интенсивно будут тестировать на коронавирус жителей города Вильнюса и Вильнюсского района, Электренай, а также Игналины, Лаздияй, Скуодаса, Шакяй и Шальчининкайского района, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.



Эти меры предпринимаются по причине более высоких показателей заражения, чем в других местах страны. В Литве на 100 тыс. жителей приходится 3,4 случая, а в упомянутых муниципалитетах этот показатель выше. В Вильнюсском районе – 27 случаев на 100 тыс. жителей, в Лаздияйском – 19,9, Игналинском – 13,9, в Вильнюсе – 7,5, в Шальчининкском районе – 6,6, в Суодасском – 6,2, в Электренай – 4,2, в Шакяйском – 3,7 случая.



В этих муниципалитетах профилактически проверят всех работников леченых учреждений и домов опеки, за исключением детских домов.







Проверки в больницах, включая пациентов, будут проводиться в случайном порядке. Также в случайном порядке будут проверять работников, связанных с обслуживанием клиентов, например, сотрудников аптек, магазинов. Они могут регистрироваться по короткому номеру 1808, люди должны будут прибыть на мобильные пункты.



Продолжится тестирование всех людей с хотя бы одним из симптомов респираторной инфекции, то есть с температурой, кашлем, удушьем и прочим.



И далее целенаправленно будут проверяться пациенты, отправляющиеся на плановое лечение в больницы, и при выявлении очагов инфекции, например – в случае заражения жителя общежития.



Кроме того, продолжат проводить исследования с целью подтверждения выздоровления человека – так называемые повторные тесты.



Как и на минувшей неделе не будут обязательно тестировать всех без исключения прибывающих из-за границы. Проведение анализа будет назначаться в случае наличия симптомов.



На прошлой неделе в Литве было 14 муниципалитетов, в которых уровень заболевания коронавирусом на 100 жителей был выше среднего показателя по стране.



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В странах Балтии к полудню понедельника выявлено в общей сложности 4748 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1720 случаев, проверено 335 тыс. 686 проб, умер 71 человек.



Латвия: подтверждено 1088 случаев, проверено 118 тыс. 322 пробы, умерло 26 человек.



Эстония: подтверждено 1940 случаев, проверено 90 тыс. 6920 анализов на коронавирус, умерло 69 человек. По ее словам, коронавирус за минувшие сутки установлен у двух участников праздника в Кернаве и у двух человек, связанных с зараженными лицами.По данным НЦОЗ, всего в этом празднике участвовало восемь человек, шесть из них заболели COVID-19, пока два случая выявлены у их близких.Как сказала Р. Лингене, случай заражения подтвержден и у участника празднования дня рождения в Кальвяляй."Из 15 участвовавших в празднике людей коронавирус уже выявлен у семи. Заражение также установлено у восьми связанных людей" , - сказала представитель НЦОЗ.По ее словам, в Вильнюсском уезде также установлен один завозной случай - из Великобритании, однако подробностей у НЦОЗ пока нет.Список стран. Министерство здравоохранения обновило список стран, из которых можно прибывать в Литву. Он вступит в силу с понедельника и будет действовать до 14 июня.* В воскресенье на Вильнюсском кладбище Антакальнис состоялись похороны актера театра и кино Гедиминаса Гирдвайниса.* В субботу члены партии "Порядок и справедливость" начали процесс ликвидации партии и дали старт новой политической силы – партии "Свободы и справедливости", председателем которой избран бывший лидер Ремигиюс Жемайтайтис, а его заместителями стали Артурас Паулаускас и Артурас Зуокас.* В субботу сотни добровольцев в Литве чистили реки и водоемы – так в стране прошла мировая акция очистки рек River Cleanup.* В воскресенье поступили сообщения о неисправности перемычки ЛЭП NordBalt, соединяющей Литву и Швецию, в данный момент активированы резервные мощности в трех Балтийских странах.* * *За минувшие сутки в Литве были подтверждены шесть новых случаев коронавируса, общее их количество составляет 1720, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник.Все еще больны 309 заразившихся, выздоровели 1331. Умер 71 человек, еще девять заразившихся коронавирусом умерло из-за других причин.С первого июня было зарегистрировано девять привозных случаев болезни.За сутки в Литве проведено 2253 анализа на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 335 тыс. 686.* * *На этой неделе из профилактических соображений более интенсивно будут тестировать на коронавирус жителей города Вильнюса и Вильнюсского района, Электренай, а также Игналины, Лаздияй, Скуодаса, Шакяй и Шальчининкайского района, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.Эти меры предпринимаются по причине более высоких показателей заражения, чем в других местах страны. В Литве на 100 тыс. жителей приходится 3,4 случая, а в упомянутых муниципалитетах этот показатель выше. В Вильнюсском районе – 27 случаев на 100 тыс. жителей, в Лаздияйском – 19,9, Игналинском – 13,9, в Вильнюсе – 7,5, в Шальчининкском районе – 6,6, в Суодасском – 6,2, в Электренай – 4,2, в Шакяйском – 3,7 случая.В этих муниципалитетах профилактически проверят всех работников леченых учреждений и домов опеки, за исключением детских домов.Проверки в больницах, включая пациентов, будут проводиться в случайном порядке. Также в случайном порядке будут проверять работников, связанных с обслуживанием клиентов, например, сотрудников аптек, магазинов. Они могут регистрироваться по короткому номеру 1808, люди должны будут прибыть на мобильные пункты.Продолжится тестирование всех людей с хотя бы одним из симптомов респираторной инфекции, то есть с температурой, кашлем, удушьем и прочим.И далее целенаправленно будут проверяться пациенты, отправляющиеся на плановое лечение в больницы, и при выявлении очагов инфекции, например – в случае заражения жителя общежития.Кроме того, продолжат проводить исследования с целью подтверждения выздоровления человека – так называемые повторные тесты.Как и на минувшей неделе не будут обязательно тестировать всех без исключения прибывающих из-за границы. Проведение анализа будет назначаться в случае наличия симптомов.На прошлой неделе в Литве было 14 муниципалитетов, в которых уровень заболевания коронавирусом на 100 жителей был выше среднего показателя по стране.* * *В странах Балтии к полудню понедельника выявлено в общей сложности 4748 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1720 случаев, проверено 335 тыс. 686 проб, умер 71 человек.Латвия: подтверждено 1088 случаев, проверено 118 тыс. 322 пробы, умерло 26 человек.Эстония: подтверждено 1940 случаев, проверено 90 тыс. 6920 анализов на коронавирус, умерло 69 человек. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие, Коронакризис — статья прочитана 1380 раз Комментарии