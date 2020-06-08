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Кто замолит грехи Джанлуиджи? Новости от FITZROY на 8 июня

Guglielmo Mangiapane | Reuters


Не согрешишь — не покаешься: мошенник и вымогатель работал на Ватикан

ОПЕК констатировал: сделка принесла плюс

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Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 184 раза
добавлена сегодня, 8 июня, 09:33

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