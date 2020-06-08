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В Клайпеду прибыл груз нефти для Беларуси



На минувшей неделе в литовскую Клайпеду прибыл первый груз нефти из США, предназначенный для Беларуси.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно NS Captain, ходящее под либерийским флагом, в пятницу вечером пришвартовалось у причала нефтетерминала в Клайпеде.

Оператор терминала Klaipedos nafta сообщил BNS, что NS Captain доставил около 77 тыс. тонн нефти.

В середине мая концерн "Белнефтехим", координирующий деятельность белорусской нефтяной промышленности, сообщил, первый танкер с американской нефтью для Беларуси прибудет в начале июня. Концерн утверждал, что танкер начали заполнять в порте Бомонт, что в Техасе. Оно доставило нефть марки Bakken.

Ранее МИД Беларуси сообщал, что начавшиеся поставки нефти из США являются частью стратегической цели диверсификации поставок энергоресурсов и реализации укрепления энергобезопасности.

Двенадцатого мая в Клайпеду прибыл седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси – 87 тыс. тонн было доставлено из Саудовской Аравии. До этого танкерами в Клайпеду доставлялась нефть для Беларуси из России и Норвегии, далее ее доставляет литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai.

После того, как в этом году Россия значительно снизила поставки нефтесырья по трубопроводам в Беларусь, президент Александр Лукашенко дал указание искать альтернативы.
BNS
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, транзит, порты
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 8 июня, 13:30

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