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Air Baltic возобновляет рейсы в Амстердам из Вильнюса
Латвийская авиакомпания Air Baltic в понедельник возобновляет рейсы из Вильнюса в Амстердам.
Из столицы Литвы самолет вылетел в 7.50 утра, а из Амстердама в Вильнюс он вернется в 13.30. Рейсы будут ежедневными, сообщается на сайте Air Baltic.
Во вторник Air Baltic должна возобновить полеты из Вильнюса в Париж, а венгерская авиакомпания Wizz Air – в Билунд (Дания).
С 11 июня Air Baltic также будет летать в Берлин, с 14 июня рейсы в Париж возобновит и Wizz Air, а с 15 июня SAS – начнет летать из Вильнюса в Копенгаген, с 17 июня Wizz Air – в Ниццу.
Кроме того, сто 10 июня Wizz Air планирует возобновить рейсы из Паланги в Турку.
В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйндховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером.
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Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления
География: Литва
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