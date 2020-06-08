Загрузка... Air Baltic возобновляет рейсы в Амстердам из Вильнюса 🔊 Воспроизвести



Латвийская авиакомпания Air Baltic в понедельник возобновляет рейсы из Вильнюса в Амстердам.



Из столицы Литвы самолет вылетел в 7.50 утра, а из Амстердама в Вильнюс он вернется в 13.30. Рейсы будут ежедневными, сообщается на сайте Air Baltic.



Во вторник Air Baltic должна возобновить полеты из Вильнюса в Париж, а венгерская авиакомпания Wizz Air – в Билунд (Дания).



С 11 июня Air Baltic также будет летать в Берлин, с 14 июня рейсы в Париж возобновит и Wizz Air, а с 15 июня SAS – начнет летать из Вильнюса в Копенгаген, с 17 июня Wizz Air – в Ниццу.



Кроме того, сто 10 июня Wizz Air планирует возобновить рейсы из Паланги в Турку.



В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйндховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером. Латвийская авиакомпания Air Baltic в понедельник возобновляет рейсы из Вильнюса в Амстердам.Из столицы Литвы самолет вылетел в 7.50 утра, а из Амстердама в Вильнюс он вернется в 13.30. Рейсы будут ежедневными, сообщается на сайте Air Baltic.Во вторник Air Baltic должна возобновить полеты из Вильнюса в Париж, а венгерская авиакомпания Wizz Air – в Билунд (Дания).С 11 июня Air Baltic также будет летать в Берлин, с 14 июня рейсы в Париж возобновит и Wizz Air, а с 15 июня SAS – начнет летать из Вильнюса в Копенгаген, с 17 июня Wizz Air – в Ниццу.Кроме того, сто 10 июня Wizz Air планирует возобновить рейсы из Паланги в Турку.В данный момент из аэропортов Литвы уже возобновлено авиасообщение с Франкфуртом, Ригой, Таллином, Осло, Дортмундом, Эйндховеном, Бергеном, Олесунном, Ставангером. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: авиасообщение, авиарейсы, направления География: Литва — статья прочитана 119 раз Комментарии