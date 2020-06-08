В воскресенье утром отключалась перемычка ЛЭП NordBalt 🔊 Воспроизвести



В воскресенье утром отключалась перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Швецией NordBalt, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid.



Неисправность фиксировалась в 8 часов утра, были активированы аварийные резервы мощности в Литве, Латвии и Эстонии.



Предыдущее отключение перемычки было осенью 2018 года, когда проводились гарантийные ремонтные работы. Оператор утверждает, что в прошлом году пропускная способность смычки была особо высока и достигала 99,95%. В воскресенье утром отключалась перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Швецией NordBalt, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid.Неисправность фиксировалась в 8 часов утра, были активированы аварийные резервы мощности в Литве, Латвии и Эстонии.Предыдущее отключение перемычки было осенью 2018 года, когда проводились гарантийные ремонтные работы. Оператор утверждает, что в прошлом году пропускная способность смычки была особо высока и достигала 99,95%. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: ЛЭП, отключение, NordBalt География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии