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В воскресенье утром отключалась перемычка ЛЭП NordBalt
В воскресенье утром отключалась перемычка линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Швецией NordBalt, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid.
Неисправность фиксировалась в 8 часов утра, были активированы аварийные резервы мощности в Литве, Латвии и Эстонии.
Предыдущее отключение перемычки было осенью 2018 года, когда проводились гарантийные ремонтные работы. Оператор утверждает, что в прошлом году пропускная способность смычки была особо высока и достигала 99,95%.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: ЛЭП, отключение, NordBalt
География: Литва
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