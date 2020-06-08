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Опрос: около 80% американцев считают, что ситуация в США выходит из-под контроля



При этом отмечается, что волна протестов, связанных с гибелью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, не отразилась на уровне поддержки американского президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

Большинство американцев - около 80% - считают, что ситуация в США после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) выходит из-под контроля. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.

При этом 48% опрошенных из числа сторонников Республиканской партии заявили, что их беспокоят массовые демонстрации протеста в США больше, чем обстоятельства смерти Флойда. Противоположной позиции придерживается 81% участников опроса, поддерживающих демократов.
Волна протестов, которые сопровождались массовыми беспорядками, не отразилась на уровне поддержки президента США Дональда Трампа. Его действия одобряют в целом 45% респондентов, на один процентный пункт меньше, чем в апреле. За переизбрание Трампа президентом на второй срок готовы голосовать 42% опрошенных, за избрание бывшего вице-президента США Джозефа Байдена главой государства выступают 49%.

Опрос 1 тыс. человек проводился с 28 мая по 2 июня. Погрешность результатов составляет 3,1 процентных пункта.
ТАСС
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, США, протесты, войска
статья прочитана 180 раз
добавлена вчера, 7 июня, 22:25

Комментарии

Гость
7 июня, 22:39
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Джорджу Флойду надо дать нобелевскую премию.
Вообще мне кажется американцы уже деградировали.
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