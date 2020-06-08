Клайпедский терминал СПГ увеличил регазификационные мощности 🔊 Воспроизвести



Начиная с октября 2019 года на терминале было принято около 50 танкеров, а включительно по сентябрь ожидается еще более двух десятков. Оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) распределил на следующий газовый год 8,4 тераватт-часа регазификационных мощностей, сообщает



Оператор терминала Klaipedos Nafta в четверг сообщил, что завершил распределение мощностей и подписал договоры с двумя клиентами.



Для сравнения, в прошлом газовом году было распределено пять тераватт-часов, а в течение всего газового года было дегазировано 22,13 тераватт-часа природного газа. Начиная с октября 2019 года на терминале было принято около 50 танкеров, а включительно по сентябрь ожидается еще более двух десятков. Оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) распределил на следующий газовый год 8,4 тераватт-часа регазификационных мощностей, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу компании Klaipėdos Nafta.Оператор терминала Klaipedos Nafta в четверг сообщил, что завершил распределение мощностей и подписал договоры с двумя клиентами.Для сравнения, в прошлом газовом году было распределено пять тераватт-часов, а в течение всего газового года было дегазировано 22,13 тераватт-часа природного газа. В течение текущего газового года, который начался с октября 2019-го, на терминале было принято 49 танкеров СПГ, а к концу газового года ожидается еще 21 танкер СПГ. За этот период было доставлено 2,4 миллиона кубометров СПГ, или 15,2 тераватт-часа природного газа, когда общее потребление природного газа в Литве за этот период составило 17,3 тераватт-часа.



Отмечается, что 69 процентов СПГ импортируется из Норвегии, 18 процентов – из США, 12 процентов – из России в грузах небольшого объема.



Директор KN Klaipėda LNG Арунас Молис отметил, что в случае избытка газа на рынке поставщикам важно реализовать извлеченные количества и расширить рынок – это успешно используется потребителями терминалов СПГ в странах Балтии. Молис утверждает, что, имея терминал СПГ в качестве альтернативы газопроводу, литовские потребители природного газа получают больше финансовых выгод в год.



Отмечается, что общая сумма выделенных мощностей терминала СПГ составляет 3,75 миллиарда кубометров, или 44 терраватт-часа в год.



Клайпедский терминал СПГ



Литва построила собственный терминал СПГ в 2014 году. Власти обосновывали свое решение желанием избавиться от газовой монополии российского "Газпрома". Однако терминал дорого обходится Литве: ежегодно Klaipėdos Nafta за аренду платит Норвегии 60 миллионов евро. Чаще всего Литва получает СПГ из Норвегии и России.



Поставки российского топлива стали регулярными с весны прошлого года. Что касается американского СПГ, о закупках которого часто говорят литовские власти, то за время существования Клайпедского терминала было всего несколько партий.



В интервью Sputnik Литва ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что у балтийской республики никогда не было долгосрочных контрактов с США, тем более страна изначально не рассматривалась как основной поставщик. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, технологии Ключевые слова: газ, планы, цена, ТСПГ, содержание География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 138 раз Комментарии