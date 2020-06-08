США отказались вернуть России отнятые дипломатические объекты 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Максим Блинов Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото



США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ, сообщает



"Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения в связи с растущей пандемией COVID-19, мы обратились с просьбой вернуть указанную собственность для использования персоналом миссии в целях снижения риска, связанного с распространением коронавируса. В этой связи Миссии США была направлена вербальная нота", - сказал Кузьмин. США отказались вернуть представителям РФ отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке, которая была нужна по гуманитарным соображениям, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета ГА ООН по отношениям со страной пребывания. Заседание было созвано по просьбе РФ, сообщает РИА Новости "Когда губернатор штата Нью-Йорк объявил о введении чрезвычайного положения в связи с растущей пандемией COVID-19, мы обратились с просьбой вернуть указанную собственность для использования персоналом миссии в целях снижения риска, связанного с распространением коронавируса. В этой связи Миссии США была направлена вербальная нота", - сказал Кузьмин. "Мы надеялись, что по крайней мере гуманитарные соображения, не говоря уже о юридических обязательствах, будут преобладать над политическими мотивами. Но Соединенные Штаты не ответили на вербальную ноту российской миссии, сообщив нашему посольству в Вашингтоне, что нам не следует ждать положительного ответа", - указал дипломат.



По его словам, постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН, в котором попросил вмешаться в ситуацию и помочь возвращению собственности.



Кузьмин подчеркнул, что подобные шаги США нарушают положения соглашения о стране пребывания.



В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в генконсульство для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, недвижимость, посольство, РФ — статья прочитана 105 раз Комментарии