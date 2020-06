В Израиле оценили последствия «стремительного упадка» США 🔊 Воспроизвести



Соединенные Штаты стремительно сдают позиции и «приходят в упадок», чем воспользовались Россия, Китай, Иран и Турция, говорится в статье, опубликованной в израильском издании The Jerusalem Post, сообщает



По мнению автора материала, упадок США вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса, передает РИА «Новости».



В статье отмечается, что после распада СССР Соединенные Штаты стали самой могущественной страной в мире, однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.



Теперь Россия продвигает свои оборонительные системы, Китай «сцепился» с Индией из-за спора вокруг горной территории в Кашмире, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье, пишет автор статьи. Соединенные Штаты стремительно сдают позиции и «приходят в упадок», чем воспользовались Россия, Китай, Иран и Турция, говорится в статье, опубликованной в израильском издании The Jerusalem Post, сообщает ВЗГЛЯД По мнению автора материала, упадок США вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты, и эпидемией коронавируса, передает РИА «Новости».В статье отмечается, что после распада СССР Соединенные Штаты стали самой могущественной страной в мире, однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир снова станет многополярным.Теперь Россия продвигает свои оборонительные системы, Китай «сцепился» с Индией из-за спора вокруг горной территории в Кашмире, а Турция хочет взаимодействовать с Ираном, Малайзией и Пакистаном для улучшения экономических отношений и расширения своей роли в Средиземноморье, пишет автор статьи. В глобальном масштабе американские союзники обеспокоены тем, что хаос в США, где сейчас дислоцируются американские военные, может привести к снижению способности США сосредоточивать свои силы и средства за рубежом. Это будет означать, что все те, кто ждал, что США сократят свое присутствие, будут пытаться заполнить образовавшийся вакуум, говорится в материале.



Ранее польское издание Rzeczpospolita констатировало, что образ Соединенных Штатов как центра Западной цивилизации разваливается на глазах. Американская The New York Times отмечала, что мир перестает верить в «исключительность» США.



Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл спрогнозировал обвал ВВП США на 20%, а эксперты The Wall Street Journal предсказали Штатам потерю 32% ВВП.



vz.ru Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, протесты, войска — статья прочитана 166 раз Комментарии