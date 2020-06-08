Мэр Вильнюса призвал разрешить жителям работать удаленно после карантина 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / ArturVerkhovetskiy



По словам градоначальника, работа из дома хотя бы раз или два в неделю уменьшит заторы и сделает сотрудников более эффективными. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил и после карантина разрешать людям работать удаленно. Об этом он написал в Facebook, сообщает



Мэр отметил, что режим ограничений облегчается и некоторые компании и учреждения в полном объеме возвращаются к работе в офисах.



"Одна очень большая просьба для всех – не заставляйте сотрудников работать из офисов все время, позволяйте им продолжать работать удаленно, по крайней мере, один-два дня в неделю", – призвал Шимашюс работодателей. По словам градоначальника, работа из дома хотя бы раз или два в неделю уменьшит заторы и сделает сотрудников более эффективными. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил и после карантина разрешать людям работать удаленно. Об этом он написал в Facebook, сообщает Sputnik Литва Мэр отметил, что режим ограничений облегчается и некоторые компании и учреждения в полном объеме возвращаются к работе в офисах."Одна очень большая просьба для всех – не заставляйте сотрудников работать из офисов все время, позволяйте им продолжать работать удаленно, по крайней мере, один-два дня в неделю", – призвал Шимашюс работодателей. По его словам, так будет лучше для всех – меньше заторов в городе, меньше времени на поездки на работу, больше времени для семьи или хобби. "Все будут счастливее. Мы научились работать удаленно – давайте использовать это умение в будущем", – добавил он.



Шимашюс рассказал, что в Вильнюсском самоуправлении 900 сотрудников и 90 процентов из них работали из дома во время карантина. Сейчас очень большая часть этих людей продолжает работает из дома.



"Вот почему мы сейчас идем еще дальше и принимаем меры, чтобы сотрудники всегда могли работать удаленно, по крайней мере, половину своего рабочего времени – из дома, из кафе, с приусадебного участка или даже из другого города", – сказал градоначальник.



Шимашюс отметил, что благодаря этому освободится много парковочных мест, а на воде и электричестве на предприятиях можно будет сэкономить.



В Литве по-прежнему действует карантин, введенный 16 марта. Пока он продлен до 16 июня, однако власти постоянно делают послабления. В республике общее число зафиксированных случаев коронавируса составило более 1710, умерли более 70 человек. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 162 раза Комментарии