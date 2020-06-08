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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе стоимость бензина и дизтоплива стала самой низкой в столицах Балтии
При этом автогаз в литовской столице был дороже, чем в Риге, но дешевле, чем в Таллине. Его цена составила 0,479 евро за литр. В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки подорожала на 2,6 процента – до 0,959 евро за литр, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на латвийские СМИ.
При этом дизельное топливо выросло в цене на 4,1 процента – до 0,869 евро за литр.
В Риге и Таллине стоимость бензина и дизеля была выше. Так, в латвийской столице на автозаправочных станциях Circle K бензин подорожал на 1,9 процента – до 1,074 евро за литр, а стоимость дизельного топлива выросла на 2,1 процента – до 0,984 евро за литр.
В столице Эстонии бензин и дизель существенно не изменились в цене, составив, соответственно, 1,179 евро и 0,999 евро за литр.
Стоимость автогаза в Вильнюсе составила 0,479 евро за литр, тогда как в Риге стоимость этого вида топлива увеличилась на 2,2 процента (до 0,475 евро за литр), а в Таллине цена снизилась на 0,7 процента (до 0,556 евро за литр).
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, в странах Балтии
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