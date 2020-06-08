В Вильнюсе стоимость бензина и дизтоплива стала самой низкой в столицах Балтии 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



При этом автогаз в литовской столице был дороже, чем в Риге, но дешевле, чем в Таллине. Его цена составила 0,479 евро за литр. В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки подорожала на 2,6 процента – до 0,959 евро за литр, сообщает



При этом дизельное топливо выросло в цене на 4,1 процента – до 0,869 евро за литр.



В Риге и Таллине стоимость бензина и дизеля была выше. Так, в латвийской столице на автозаправочных станциях Circle K бензин подорожал на 1,9 процента – до 1,074 евро за литр, а стоимость дизельного топлива выросла на 2,1 процента – до 0,984 евро за литр.



В столице Эстонии бензин и дизель существенно не изменились в цене, составив, соответственно, 1,179 евро и 0,999 евро за литр.



Стоимость автогаза в Вильнюсе составила 0,479 евро за литр, тогда как в Риге стоимость этого вида топлива увеличилась на 2,2 процента (до 0,475 евро за литр), а в Таллине цена снизилась на 0,7 процента (до 0,556 евро за литр). При этом автогаз в литовской столице был дороже, чем в Риге, но дешевле, чем в Таллине. Его цена составила 0,479 евро за литр. В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки подорожала на 2,6 процента – до 0,959 евро за литр, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на латвийские СМИ.При этом дизельное топливо выросло в цене на 4,1 процента – до 0,869 евро за литр.В Риге и Таллине стоимость бензина и дизеля была выше. Так, в латвийской столице на автозаправочных станциях Circle K бензин подорожал на 1,9 процента – до 1,074 евро за литр, а стоимость дизельного топлива выросла на 2,1 процента – до 0,984 евро за литр.В столице Эстонии бензин и дизель существенно не изменились в цене, составив, соответственно, 1,179 евро и 0,999 евро за литр.Стоимость автогаза в Вильнюсе составила 0,479 евро за литр, тогда как в Риге стоимость этого вида топлива увеличилась на 2,2 процента (до 0,475 евро за литр), а в Таллине цена снизилась на 0,7 процента (до 0,556 евро за литр). lt.sputniknews.ru Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: цена, топливо, розница — статья прочитана 211 раз Комментарии