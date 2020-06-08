В украинской армии введут новые генеральские звания по стандарту НАТО 🔊 Воспроизвести Источник изображения: Сергей Харченко / ZumaPress



Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить два новых воинских звания, соответствующих классификации НАТО. Законопроект в четверг приняла Верховная рада, документ будет отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, передает



Согласно законопроекту, из ВСУ исчезнет звание генерала армии, а военное наименование генерал-полковника предполагается заменить на генерала. После полковника, вместо генерал-майора, вводится звание бригадного генерала, а уже затем следующим по старшинству окажется генерал-майор. На флоте военное наименование бригадного генерала будет соответствовать званию коммодора. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить два новых воинских звания, соответствующих классификации НАТО. Законопроект в четверг приняла Верховная рада, документ будет отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, передает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.Согласно законопроекту, из ВСУ исчезнет звание генерала армии, а военное наименование генерал-полковника предполагается заменить на генерала. После полковника, вместо генерал-майора, вводится звание бригадного генерала, а уже затем следующим по старшинству окажется генерал-майор. На флоте военное наименование бригадного генерала будет соответствовать званию коммодора. Изменение в классификации воинских наименований соответствует курсу украинских властей на соответствие классификации, принятой в НАТО. Кроме того, в ходе реформы планируется сократить 17 генеральских должностей.



Предыдущий украинский президент Петр Порошенко в 2016 году провозгласил вступление в НАТО и ЕС главными целями внешней политики страны, потребовав к 2020 году добиться полной совместимости ВСУ со стандартами Североатлантического альянса.



Однако в вероятности скорого вступления Украины в НАТО не верят как в самом Альянсе, так и на Украине. Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что Украине понадобится очень много времени, чтобы достигнуть необходимых критериев.



В середине апреля бывший глава МИД страны Павел Климкин также сообщил, что европейские элиты потеряли интерес к вступлению Украины в Североатлантический альянс и ЕС. rubaltic.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: нато, военные, ВСУ, звания География: Украина — статья прочитана 168 раз Комментарии