В украинской армии введут новые генеральские звания по стандарту НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить два новых воинских звания, соответствующих классификации НАТО. Законопроект в четверг приняла Верховная рада, документ будет отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, передает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.
Согласно законопроекту, из ВСУ исчезнет звание генерала армии, а военное наименование генерал-полковника предполагается заменить на генерала. После полковника, вместо генерал-майора, вводится звание бригадного генерала, а уже затем следующим по старшинству окажется генерал-майор. На флоте военное наименование бригадного генерала будет соответствовать званию коммодора.
Изменение в классификации воинских наименований соответствует курсу украинских властей на соответствие классификации, принятой в НАТО. Кроме того, в ходе реформы планируется сократить 17 генеральских должностей.
Предыдущий украинский президент Петр Порошенко в 2016 году провозгласил вступление в НАТО и ЕС главными целями внешней политики страны, потребовав к 2020 году добиться полной совместимости ВСУ со стандартами Североатлантического альянса.
Однако в вероятности скорого вступления Украины в НАТО не верят как в самом Альянсе, так и на Украине. Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что Украине понадобится очень много времени, чтобы достигнуть необходимых критериев.
В середине апреля бывший глава МИД страны Павел Климкин также сообщил, что европейские элиты потеряли интерес к вступлению Украины в Североатлантический альянс и ЕС.
Предыдущий украинский президент Петр Порошенко в 2016 году провозгласил вступление в НАТО и ЕС главными целями внешней политики страны, потребовав к 2020 году добиться полной совместимости ВСУ со стандартами Североатлантического альянса.
Однако в вероятности скорого вступления Украины в НАТО не верят как в самом Альянсе, так и на Украине. Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что Украине понадобится очень много времени, чтобы достигнуть необходимых критериев.
В середине апреля бывший глава МИД страны Павел Климкин также сообщил, что европейские элиты потеряли интерес к вступлению Украины в Североатлантический альянс и ЕС.