Главная >> Новости >> политика, общество >> В украинской армии введут новые генеральские звания по стандарту НАТО

В украинской армии введут новые генеральские звания по стандарту НАТО

Источник изображения: Сергей Харченко / ZumaPress


Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить два новых воинских звания, соответствующих классификации НАТО. Законопроект в четверг приняла Верховная рада, документ будет отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому, передает РУБАЛТИК со ссылкой на РИА Новости.

Согласно законопроекту, из ВСУ исчезнет звание генерала армии, а военное наименование генерал-полковника предполагается заменить на генерала. После полковника, вместо генерал-майора, вводится звание бригадного генерала, а уже затем следующим по старшинству окажется генерал-майор. На флоте военное наименование бригадного генерала будет соответствовать званию коммодора.
Изменение в классификации воинских наименований соответствует курсу украинских властей на соответствие классификации, принятой в НАТО. Кроме того, в ходе реформы планируется сократить 17 генеральских должностей.

Предыдущий украинский президент Петр Порошенко в 2016 году провозгласил вступление в НАТО и ЕС главными целями внешней политики страны, потребовав к 2020 году добиться полной совместимости ВСУ со стандартами Североатлантического альянса.

Однако в вероятности скорого вступления Украины в НАТО не верят как в самом Альянсе, так и на Украине. Ранее генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что Украине понадобится очень много времени, чтобы достигнуть необходимых критериев.

В середине апреля бывший глава МИД страны Павел Климкин также сообщил, что европейские элиты потеряли интерес к вступлению Украины в Североатлантический альянс и ЕС.
rubaltic.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: нато, военные, ВСУ, звания
География: Украина
статья прочитана 168 раз
добавлена сегодня, 8 июня, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка