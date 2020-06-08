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Американские конгрессмены выступили против присутствия России в G7

© Alex Edelman AFP


Группа американских когрессменов-демократов выступила против присутствия России в G7. Об этом говорится в направленном госсекретарю США Майку Помпео письме конгрессменов, сообщает RT.

«Настоятельно рекомендуем и просим администрацию президента не отходить от политического вектора, подразумевающего исключение России из G7, до тех пор, пока её политический курс прямой дестабилизации положения в США и других ответственных государствах в корне не изменится», — говорится в письме демократов.

По их мнению, решение об исключении России было «правильным», так как она «представляла угрозу мировому сообществу и по-прежнему представляет очевидную опасность для США и других действующих стран — участниц «группы семи».
Когрессмены считают, что восстановление статуса России в G7 «сведёт на нет годы усердной работы и единства мирового сообщества в противостоянии» России.

По их мнению, Москва якобы виновата в крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, а также «вмешивалась» в американские выборы и якобы пыталась воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что утверждения о причастности России к катастрофе малайзийского Boeing не имеют под собой никаких оснований и базируются на сомнительных источниках.

1 июня Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора рассказал президенту России Владимиру Путину о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Россия, США, Путин, саммит, ЕС, Трамп, G7, пошлины
статья прочитана 155 раз
добавлена сегодня, 8 июня, 11:00

Комментарии

наблюдатель
8 июня, 11:57
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Вот дают.
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