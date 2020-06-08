Newsweek: Россия укрепляет западные рубежи, бросая «вызов» НАТО 🔊 Воспроизвести Reuters



Командование российских вооружённых сил направит дополнительные войска в западные районы страны, что станет «новым вызовом» для НАТО, которое всё активнее действует у границ России, пишет Newsweek. Как отмечает обозреватель журнала, ранее Москва жёстко раскритиковала альянс за учения у российских рубежей, назвав такие шаги «провокационными».



Россия направит в свои западные регионы дополнительные войска, обозначив таким образом «новый вызов для всё активнее действующих в этом районе объединённых сил НАТО под руководством США», сообщает Newsweek со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.



По данным журнала, пресс-служба заявила в пятницу, что в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии для «выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении» была включена отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада, которая будет дислоцирована в Новомосковском административном округе Москвы. Представители российских вооружённых сил уточняют, что на вооружении бригады стоят современные образцы вооружения и техники, включая танки Т-90А, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска», пишет Newsweek. Россия направит в свои западные регионы дополнительные войска, обозначив таким образом «новый вызов для всё активнее действующих в этом районе объединённых сил НАТО под руководством США», сообщает Newsweek со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.По данным журнала, пресс-служба заявила в пятницу, что в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии для «выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении» была включена отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада, которая будет дислоцирована в Новомосковском административном округе Москвы. Представители российских вооружённых сил уточняют, что на вооружении бригады стоят современные образцы вооружения и техники, включая танки Т-90А, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 «Стрела-10» и ЗСУ 2С6М «Тунгуска», пишет Newsweek.



Среди подобных манёвров — воздушные операции США над Камчатским полуостровом, Швецией, Норвегией, а также Украиной, на востоке которой «поддерживаемые Западом силы сражаются против повстанцев, которым, по их словам, помогает Россия», пишет автор. Кроме того в Арктическом регионе три эсминца Шестого флота ВМС США впервые за тридцать лет вошли в Баренцево море для проведения совместных учений с британскими боевыми кораблями, отмечает журналист.



«В эти сложные времена для нас как никогда важно сохранять равномерный и регулярный ритм операций на европейском театре, предпринимая при этом рациональные меры для защиты здоровья наших войск, — прокомментировалаа операцию в Баренцевом море командующая Шестым флотом вице-адмирал ВМС США Лиза Франчетти. — Мы по-прежнему неукоснительно выполняем свои обязательства по обеспечению безопасности и стабильности, а также выстраиваем обстановку доверия и укрепляем основы боеготовности наших сил в Арктике».



Впрочем генерал-полковник Рудской в понедельник заявил в минувший понедельник на пресс-конференции, что российское командование считает действия США провокационными, отметив, что Москву уведомили о проведении учений в Баренцевом море в последний момент, сообщает Newsweek. Рудской также заявил, что Россия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с предложением взаимного свёртывания военных операций, однако не получила на него ответа. По словам Рудского, в этом году Россия не будет проводить крупных учений у границ со странами — членами НАТО, несмотря на значительный рост военной активности альянса у российских рубежей.



Между тем, как заявил в интервью Newsweek чиновник НАТО, альянс всё же отменил ряд учений в связи с опасениями по поводу коронавируса и продолжает идти на дипломатический контакт с Москвой. «НАТО по-прежнему открыто для диалога с Россией о снижении военных рисков и прозрачности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести ещё одно заседание Совета Россия-НАТО, — цитирует чиновника журнал. — К сожалению, Россия пока никакого интереса к заседанию не проявила». Как добавил источник Newsweek, страны альянса также продолжают призывать Россию к соблюдению уже существующих норм в плане прозрачности, а также к конструктивному участию в модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.



Вместе с тем, НАТО всё же провело отдельные манёвры, что генерал-полковник Рудской связал с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в материале Newsweek. Вашингтон оправдывал такие шаги тем, что Москва якобы злоупотребляла этими соглашениями, однако российские власти эти обвинения отвергли, отмечается в статье. Как предупреждает обозреватель Newsweek, поскольку администрация президента США Дональда Трампа теперь угрожает выйти ещё и из Договора СНВ-III, Москва и Вашингтон могут уже к будущему февралю впервые со времён холодной войны оказаться в ситуации, когда их ядерные арсеналы вообще не будут ограничиваться какими-либо обязательствами.



В среду Россия — до этого несколько раз попытавшись добиться от США подписания соглашения об отказе от использоваония ядерного оружия в случае конфликта, а также обвинив Вашингтон в том, что он снижает порог применения ядерных средств — сама обновила своою «ядерную доктрину», указав два новых сценария, когда она оставляет за собой право ответить ядерным ударом на атаку с помощью неядерных средств, напоминает обозреватель Newsweek.



По данным издания, в доктрине также содержится недвусмысленная критика в адрес применяемой ядерными державами практики по размещению оружия массового поражения в странах, которые сами им не обладают — или же, как эта методика называется в НАТО, «совместного использования» ядерного оружия. Российский президент Владимир Путин ранее уже предупреждал союзников США по НАТО, размещающих у себя американское оружие, что в случае конфликта они будут рассматриваться как цели для ответного удара, пишет Newsweek.



Оригинал новости ИноТВ Как подчёркивает обозреватель издания, всего за несколько дней до укрепления группировки войск на западе России начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской жёстко раскритиковал США и их союзников по НАТО за «антироссийскую» деятельность у российский границ. По данным Newsweek, в марте Вашингтон в связи с пандемией коронавируса принял решение сократить масштабы развёртывания своих войск в Европе, которое должно было стать крупнейшим за последние 24 лет, однако США всё равно расширили своё военное присутствие в регионе за счёт различных учений.Среди подобных манёвров — воздушные операции США над Камчатским полуостровом, Швецией, Норвегией, а также Украиной, на востоке которой «поддерживаемые Западом силы сражаются против повстанцев, которым, по их словам, помогает Россия», пишет автор. Кроме того в Арктическом регионе три эсминца Шестого флота ВМС США впервые за тридцать лет вошли в Баренцево море для проведения совместных учений с британскими боевыми кораблями, отмечает журналист.«В эти сложные времена для нас как никогда важно сохранять равномерный и регулярный ритм операций на европейском театре, предпринимая при этом рациональные меры для защиты здоровья наших войск, — прокомментировалаа операцию в Баренцевом море командующая Шестым флотом вице-адмирал ВМС США Лиза Франчетти. — Мы по-прежнему неукоснительно выполняем свои обязательства по обеспечению безопасности и стабильности, а также выстраиваем обстановку доверия и укрепляем основы боеготовности наших сил в Арктике».Впрочем генерал-полковник Рудской в понедельник заявил в минувший понедельник на пресс-конференции, что российское командование считает действия США провокационными, отметив, что Москву уведомили о проведении учений в Баренцевом море в последний момент, сообщает Newsweek. Рудской также заявил, что Россия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с предложением взаимного свёртывания военных операций, однако не получила на него ответа. По словам Рудского, в этом году Россия не будет проводить крупных учений у границ со странами — членами НАТО, несмотря на значительный рост военной активности альянса у российских рубежей.Между тем, как заявил в интервью Newsweek чиновник НАТО, альянс всё же отменил ряд учений в связи с опасениями по поводу коронавируса и продолжает идти на дипломатический контакт с Москвой. «НАТО по-прежнему открыто для диалога с Россией о снижении военных рисков и прозрачности, поэтому в феврале мы предложили российской стороне провести ещё одно заседание Совета Россия-НАТО, — цитирует чиновника журнал. — К сожалению, Россия пока никакого интереса к заседанию не проявила». Как добавил источник Newsweek, страны альянса также продолжают призывать Россию к соблюдению уже существующих норм в плане прозрачности, а также к конструктивному участию в модернизации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.Вместе с тем, НАТО всё же провело отдельные манёвры, что генерал-полковник Рудской связал с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН), а также Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в материале Newsweek. Вашингтон оправдывал такие шаги тем, что Москва якобы злоупотребляла этими соглашениями, однако российские власти эти обвинения отвергли, отмечается в статье. Как предупреждает обозреватель Newsweek, поскольку администрация президента США Дональда Трампа теперь угрожает выйти ещё и из Договора СНВ-III, Москва и Вашингтон могут уже к будущему февралю впервые со времён холодной войны оказаться в ситуации, когда их ядерные арсеналы вообще не будут ограничиваться какими-либо обязательствами.В среду Россия — до этого несколько раз попытавшись добиться от США подписания соглашения об отказе от использоваония ядерного оружия в случае конфликта, а также обвинив Вашингтон в том, что он снижает порог применения ядерных средств — сама обновила своою «ядерную доктрину», указав два новых сценария, когда она оставляет за собой право ответить ядерным ударом на атаку с помощью неядерных средств, напоминает обозреватель Newsweek.По данным издания, в доктрине также содержится недвусмысленная критика в адрес применяемой ядерными державами практики по размещению оружия массового поражения в странах, которые сами им не обладают — или же, как эта методика называется в НАТО, «совместного использования» ядерного оружия. Российский президент Владимир Путин ранее уже предупреждал союзников США по НАТО, размещающих у себя американское оружие, что в случае конфликта они будут рассматриваться как цели для ответного удара, пишет Newsweek. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: армия, вооружение География: Россия — статья прочитана 204 раза Комментарии