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В МИД не исключили провокаций НАТО во время парада Победы
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС заявил, что российская сторона не исключает, что Североатлантический альянс может готовить провокации к параду Победы 24 июня, передает RT.
«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 Мая», — ответил замминистра на вопрос, есть ли опасения, что НАТО предпримет провокационные действия во время парада Победы.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пригласит на парад Победы 24 июня лидеров стран СНГ.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия пригласила расчёты 19 стран принять участие в параде в Москве.
Парад начнётся в 10:00 и продлится до полутора часов. В мероприятии будут задействованы около 14 тыс. человек.
russian.rt.com
Ключевые слова: парад, День Победы, участники
География: Россия
Комментарии
наблюдатель
8 июня, 12:00
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По словам ВВП партнеры?
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