Британские СМИ узнали новое место жительства Скрипалей 🔊 Воспроизвести Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото © Public Domain Pictures



Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее якобы был отравлен в английском городке Солсбери, может проживать в Новой Зеландии. По крайней мере, такое заявление сделал британский таблоид The Sunday Times, ссылаясь на источник в правительстве, передает



Авторы публикации утверждают, что экс-шпион переехал в Новую Зеландию вместе с дочерью, а также поменял имя и фамилию. Отмечается, что тому же примеру последовала и Юлия Скрипаль.



Напомним, Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, и его дочь Юлия якобы стали жертвами покушения через отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года. Власти Британии обвинили в произошедшем Россию, однако Москва отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Позже Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность РФ к делу Скрипалей. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее якобы был отравлен в английском городке Солсбери, может проживать в Новой Зеландии. По крайней мере, такое заявление сделал британский таблоид The Sunday Times, ссылаясь на источник в правительстве, передает ЛАЙФ Авторы публикации утверждают, что экс-шпион переехал в Новую Зеландию вместе с дочерью, а также поменял имя и фамилию. Отмечается, что тому же примеру последовала и Юлия Скрипаль.Напомним, Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, и его дочь Юлия якобы стали жертвами покушения через отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года. Власти Британии обвинили в произошедшем Россию, однако Москва отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Позже Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность РФ к делу Скрипалей. © Владимир Песня РИА Новости



Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию, о чём ранее сообщили СМИ.



«Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это», — приводит её слова РИА Новости.



При этом она считает, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся по-прежнему в военном технопарке Портон-Даун рядом с британским городом Солсбери.



«Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — заявила Виктория Скрипаль.



По её мнению, информация в СМИ о переезде Скрипалей является «просто отвлекающим манёвром». Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию, о чём ранее сообщили СМИ.«Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это», — приводит её слова РИА Новости.При этом она считает, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся по-прежнему в военном технопарке Портон-Даун рядом с британским городом Солсбери.«Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — заявила Виктория Скрипаль.По её мнению, информация в СМИ о переезде Скрипалей является «просто отвлекающим манёвром». life.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: разведка, отравление, версия, Британия, Скрипаль, улики — статья прочитана 60 раз Комментарии