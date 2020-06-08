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Британские СМИ узнали новое место жительства Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото © Public Domain Pictures


Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее якобы был отравлен в английском городке Солсбери, может проживать в Новой Зеландии. По крайней мере, такое заявление сделал британский таблоид The Sunday Times, ссылаясь на источник в правительстве, передает ЛАЙФ.

Авторы публикации утверждают, что экс-шпион переехал в Новую Зеландию вместе с дочерью, а также поменял имя и фамилию. Отмечается, что тому же примеру последовала и Юлия Скрипаль.

Напомним, Сергей Скрипаль, который был завербован Лондоном, и его дочь Юлия якобы стали жертвами покушения через отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта 2018 года. Власти Британии обвинили в произошедшем Россию, однако Москва отрицает причастность к этому, требуя доказательств. Позже Скотленд-Ярд признал, что не может доказать причастность РФ к делу Скрипалей.
© Владимир Песня РИА Новости


Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию, о чём ранее сообщили СМИ.

«Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это», — приводит её слова РИА Новости.

При этом она считает, что Сергей и Юлия Скрипаль находятся по-прежнему в военном технопарке Портон-Даун рядом с британским городом Солсбери.

«Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — заявила Виктория Скрипаль.

По её мнению, информация в СМИ о переезде Скрипалей является «просто отвлекающим манёвром».
life.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: разведка, отравление, версия, Британия, Скрипаль, улики
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добавлена сегодня, 8 июня, 08:00

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